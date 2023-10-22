ВСУ уничтожили большую штурмовую колонну российских танков 1 22.10.2023, 22:36

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Дымовой занавес не помог.

Очередную большую штурмовую бронетанковую колонну российских оккупантов с десантом уничтожили бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

Об этом служба по связям с общественностью бригады сообщила на своей странице в социальной сети «Фейсбук», обнародовав соответствующее видео, смонтированное с кадров, снятых преимущественно беспилотными летательными аппаратами, операторы которых корректировали огонь по врагу.

В комментарии указывается об уничтожении пяти танков, четырех боевых машин захватчиков и двадцати интервентов.

Штурм начался на рассвете с использованием дымового занавеса, что не спасло окупантов от артиллерийского огня. Приблизившиеся к позиции машины уничтожались противотанковыми ракетными комплексами и баражирующими боеприпасами.

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