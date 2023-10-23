В Детройте зарезали главу местной синагоги 23.10.2023, 1:11

По поводу мотива убийства «многие вопросы остались без ответа».

В американском городе Детройт, штат Мичиган, нашли тело главы синагоги Саманты Уолл. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Тело 40-летней Уолл с резаными ранами обнаружили у ее дома 21 октября. Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины.

Капрал Дэн Донаковски рассказал, что полицейские увидели на месте происшествия кровавый след, ведущий к дому жертвы, поэтому следствие предполагает, что нападение на Уолл произошло там.

В полиции добавляют, что по поводу мотива убийства «многие вопросы без ответа»

Также известно, что Уолл возглавил попечительский совет синагоги в 2022 году и была соучредителем мусульманско-еврейского форума Детройта.

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