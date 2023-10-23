В Детройте зарезали главу местной синагоги
- 23.10.2023, 1:11
По поводу мотива убийства «многие вопросы остались без ответа».
В американском городе Детройт, штат Мичиган, нашли тело главы синагоги Саманты Уолл. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Тело 40-летней Уолл с резаными ранами обнаружили у ее дома 21 октября. Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины.
Капрал Дэн Донаковски рассказал, что полицейские увидели на месте происшествия кровавый след, ведущий к дому жертвы, поэтому следствие предполагает, что нападение на Уолл произошло там.
В полиции добавляют, что по поводу мотива убийства «многие вопросы без ответа»
Также известно, что Уолл возглавил попечительский совет синагоги в 2022 году и была соучредителем мусульманско-еврейского форума Детройта.