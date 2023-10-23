ВСУ уничтожили «гордость российского оборонпрома»
- 23.10.2023, 3:34
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Из ручного гранатомета.
Военные Вооруженных сил Украины уничтожили российский танк Т-90 с помощью ручного гранатомета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба Украины.
«Остатки вражеского танка Т-90 теперь гниют в поле вместе с экипажем. Эту «гордость» вражеского оборонпрома уничтожили наши воины из ручного гранатомета во время одного из нескончаемых штурмов», - сообщили в Генштабе.
Военные отметили, что оставшийся от российского танка металлолом обладает напоминанием для оккупантов, что свободный дух украинского народа не сломать.
Ранее в Генштабе сообщалось, что украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло около 80 боевых столкновений.
Кроме того, как уточнили в британской разведке, потери России в войне против Украины увеличились на 90%. Этому предшествовали штурмы оккупантов в районе Авдеевки.