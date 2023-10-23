В России раскрыли огромные потери под Авдеевкой и обвиняют во всем Шойгу и Герасимова 9 23.10.2023, 7:47

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Одно из крупнейших поражений оккупантов.

Неудачное наступление на украинскую Авдеевку стало одним из крупнейших поражений российской армии в нынешней войне.

Это подтвердил и российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка». Он уверяет, что в этой битве РФ за несколько дней понесла «кошмарные» потери.

Об этом он сообщил 22 октября, передает «Диалог».

«Мы узнали кошмарные цифры потерь нашей армии за последние две недели.

Только на Авдеевском направлении потеряно 96 единиц БТР и БМП, 32 танка, много небронированной техники», - сообщил российский ресурс. Что касается потерь в живой силе, то, по его данным, ликвидировано не менее 1876 человек, 70 считаются пропавшими без вести. Еще около тысячи российских солдат получили ранения.

«Учитывая потери в технике, спастись у них шансов было немного. Официально же большинство запишут именно в «потеряшки», чтобы сэкономить на компенсациях», - написал Telegram-канал. Он уверяет, что, несмотря на такие огромные потери, российские генералы якобы планируют новые штурмы Авдеевки.

«Каких-то цензурных слов по этому поводу нет… Мы обращаемся к Герасимову, Шойгу и другим генералам - имейте совесть! Поберегите парней! Они же люди, в конце-то концов!» — пишет российский Z-ресурс.

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