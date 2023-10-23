Как вам СССР? 6 Александр Охрименко

23.10.2023, 7:55

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Вот такую «страну потеряли».

Это очень интересное фото. Я видел это событие в реальном времени и поэтому могу подтвердить, что именно так это и было.

Это начало 70-х годов. Тогда главный дирижер Киевского театра оперы и балета купил себе старый иностранный автомобиль, который Вы видите на фото. Он был на гастролях за границей и немного “заработал”, но самое главное, ему разрешили купить этот автомобиль в ЦК КПУ.

Поэтому на тот момент это было чудо. Автомобиль действительно часто стоял возле Киевского театра оперы и балета и люди специально приезжали из разных уголков Киева и даже из провинции, чтобы посмотреть на это иностранное чудо. Очень много было дискуссий вокруг этого автомобиля среди «специалистов» по иностранным автомобилям. Сейчас смешно вспоминать, какие глупости и фантазии они тогда говорили и рассказывали.

Но это действительно было чудо.

Вот это и был настоящий СССР. Советский автопром был такой убогий и плохой, что даже старый иностранный автомобиль для советских людей казался «чудом». Для многих советских людей даже покупка советского хлама, который вы называете автомобилем, была большой проблемой. Большая часть советских людей не имела автомобилей, потому что они очень дорого стоили и купить их можно было только в большую очередь. Поэтому для советского человека сам факт появления старого иностранного автомобиля был величайшим событием эпохи, почти как построение Коммунизма.

Поэтому прекращайте рассказывать глупости о промышленности СССР и о том, что все это развалили. Ничего никто не разваливалось, во времена СССР все было развалено и уничтожено. Вот такую «страну Вы потеряли».

Александр Охрименко, «Фейсбук»

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