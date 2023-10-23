Аналитики рассказали, стоит ли покупать доллар на этой неделе 23.10.2023, 7:56

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Евро также остается под давлением.

На текущей неделе сформировавшиеся ранее тренды имеют шансы получить развитие, и не исключено, что доллар США на белорусском валютном рынке снизится до USD/BYN 3,2300, пишет myfin.by.

Евро также остается под давлением, основным событием для евро станет заседание монетарного комитета Европейского Центробанка по вопросу процентной ставки в четверг 26 октября в 15:15 по минскому времени. Российский рубль на этой неделе может выйти на позиции выше RUB/BYN 3,4200 за 100 российских рублей.

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