Израиль предупредил жителей Газы 23.10.2023, 8:15

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ЦАХАЛ призывает к эвакуации.

Израильские военные предупредили жителей сектора Газа: если они не эвакуируются на юг, то их могут признать «пособниками террористической организации».

Об этом сообщает Reuters.

21 октября израильские военные сбрасывали жителям Газы с воздуха листовки и присылали автоматизированные телефонные сообщения: «Тот, кто решит не выезжать с севера Газы на юг, может быть идентифицирован как сообщник террористической организации», — предупреждают в них.

На севере анклава живет более миллиона человек. 13 октября Израиль уже давал им сутки на эвакуацию на фоне подготовки к возможной наземной операции, однако потом ее отсрочили. На юг выехали сотни тысяч жителей.

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