Путин все провалил 2 Telegram-канал «СерпомПо»

23.10.2023, 8:22

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Вы обратили внимание, что руководство России перестало «гордиться достижениями страны в космосе».

Гагарин, Королев, «заправлены в планшеты космические карты …». Потому что их нет. «Луна-25» поставила точку.

И раньше эта «гордость» носила характер, как бы это помягче сказать, мошенничества – бесцеремонно присваивались достижения СССР, страны, переставшей существовать больше трех десятков лет назад.

За четверть века правления Путина в космосе не было сделано ничего, что могло бы поставить Россию в число передовых космических держав. Нарастало отставание. Самый яркий пример – пуски ракет, по которым наша страна откатилась на значительное расстояние от двух лидеров – США и Китая. Сопоставьте – в 2023 году у США - 85 запусков, у Китая - 47, а у России – 13. Едва ли не в семь раз (!) меньше, чем у Америки. Какое уже здесь соперничество. Причем речь идет о запусках – то, что Россия, в принципе, умеет делать хорошо. Вся геополитическая «мощь» системы Путина видна в этих цифрах.

Собственно, лучшая критика технологической отсталости нашей в космосе, закрепленной в путинские годы, может служить чтение новостей о достижениях НАСА.

Только что пришло сообщение о новом фантастическом достижении. Марсианский дрон Ingenuity побил собственный рекорд. Сверхлегкий вертолет разогнался до 10 м/с – наибольшая скорость полета в марсианской атмосфере.

Ingenuity прибыл на Марс вместе с ровером Perseverance в феврале 2021 года. С тех пор он 62 раза поднимался над поверхностью, проведя в полете в общей сложности 113 минут. За несколько лет он преодолел расстояние в почти 14 километров и поднимался на максимальную высоту в 24 метра.

О том, где российские марсоходы, даже не спрашиваем. Их при Путине не будет.

Но чем же ответит российское начальство на Ingenuity? Какими рекордами? Можно, например, беспосадочным вертолетным перелетом великого геополитика из Москвы в геленджикский дворец.

Собственно, о чем все это говорит? Какой вывод? Путин не должен выдвигаться на выборы президента в марте 2024 года. У него нет права. Он провалил все, что только можно. Космос – один из самых ярких примеров.

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