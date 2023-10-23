Белорус Шарангович забросил шайбу за новый клуб в НХЛ 23.10.2023, 8:25

Наш хоккеист отличился в матче с «Детройтом».

Нападающий Егор Шарангович забросил первую шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе новой команды. С этого сезона белорус выступает за канадский «Калгари», пишет официальный сайт НХЛ.

Для дебютного гола за канадский клуб Шаранговичу понадобилось шесть матчей. Первую шайбу за «Калгари» он забросил «Детройту». Во втором периоде белорус, вкатившись в зону соперника, застал врасплох вратаря сильным кистевым броском.

Правда, на этом позитив заканчивается. «Калгари» уступил «Детройту» — 2:6. Шарангович провел на льду 15 минут 46 секунд, нанес 4 броска и не выиграл ни одного из 7 вбрасываний.

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