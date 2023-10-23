Ученые: Зумеры используют ИИ хуже, чем бумеры 23.10.2023, 8:56

Старшее поколение оказались в авангарде технологического сдвига.

В отличие от других технологических инструментов, появившихся раньше, ИИ представляет собой новый способ работы. Однако ключ к достижению обещанного повышения производительности благодаря ИИ лежит в фундаментальном изменении мышления: нужно перестать думать об ИИ как о поисковой системе и начать думать о нем как о новом непосредственном подчиненном. Как метаморично отмечают западные исследователи: аборигены цифровых технологий (зумеры), которые, как можно было бы ожидать, будут в авангарде этого технологического сдвига, — отстают от бумеров в сфере использования ИИ, пишет techinsider.

В чем бумеры лучше зумеров

Новый технологический сдвиг, связанный с ИИ, имеет элементы, которые знакомы людям старшего поколения. Но для начинающих сотрудников, у которых не было времени и опыта для развития управленческих навыков, — все в новинку.

Именно об этом, ссылаясь на новое исследование, сообщили в компании Microsoft: 65 % сотрудников поколения Z говорят, что у них нет необходимых навыков, необходимых для удовлетворения требований эпохи искусственного интеллекта. Заметная разница по сравнению с 50% среди бэби-бумеров.

«Делегирование ИИ исключительно рутинных задач — это упущенная возможность, потому что там, где он действительно проявляет себя (и где пользователи собираются ощутить такой огромный прирост производительности), — это выполнение более сложных и тонких задач», — пишут эксперты.

«Работа с ИИ — это процесс глубокого сотрудничества. От начала до конца люди должны оставаться "на месте водителя", полностью контролируя ситуацию и неся ответственность за принятие решений. Чтобы подготовить вашу организацию к внедрению ИИ, вам необходимо превратить каждого сотрудника в менеджера, вооружив его управленческим опытом и навыками», — дополняют западные специалисты.

Так, отмечается: сотрудники вверх и вниз по организационной пирамиде должны научиться мыслить критически, решать сложные проблемы, задавать правильные вопросы и понимать динамические факторы, действующие как внутри, так и за пределами организации.

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