Не только в Путине дело Владимир Пастухов

23.10.2023, 9:04

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Владимир Пастухов

Беды России начались несколько раньше.

Конечно, настроения у той части общества, которую один добрый депутат предложил хотя бы уничтожить, если уж нельзя изолировать, сейчас таковы, что Путин выглядит в ее глазах первопричиной всех бед России. Но справедливости ради надо признать, что беды России начались несколько раньше, чем на сцене появился Путин. Более того, он потому и появился на сцене, что до него Россия уже была в беде.

Уже в начале XX века русская цивилизация переживала глубокий кризис, следствием, а вовсе не причиной которого как раз и стала революция, потрясшая не только Россию, но и весь мир. Возникший на гребне этой революции режим казался многим - причем не только в России - цивилизационным решением, но оказался на деле «цивилизационным карманом», в котором Россия потерялась на 70 лет. В результате в конце XX века кризис проявил себя с удвоенной силой и привел к распаду «транзитной» советской империи. Поскольку его фундаментальные причины так и не были устранены, он продолжился с ускорением и после переформатирования СССР в Россию, «свалившись», в конце концов, при Путине в самоубийственную войну.

Кризис русской цивилизации начался задолго до Путина, и, к сожалению, с устранением Путина с исторической сцены он не завершится, а, возможно, даже ускорится. Хотя, конечно, всем на самом деле было бы проще, если бы было наоборот: нет Путина – нет цивилизационного кризиса. Другое дело, что этот кризис можно пытаться преодолеть, а можно усугубить, и Путин – это явно не про преодоление. Тут, однако, встанут строем все сторонники Путина, все евразийцы, все реконструкторы, все национал-большевики и прочая историческая накипь на имперском чайнике и спросят: «А, собственно, почему?». Ведь Путин, по их мнению, поднял с колен, встряхнул от пыли и поставил на ноги Россию, которую мы уже было потеряли. Поднял-то он ее поднял, но, похоже только для того, чтобы она побыстрее подошла к краю пропасти и прыгнула с разбегу в бездну.

Историческая роль Путина будет оцениваться не потому, как он сумел консолидировать власть вокруг себя, а народ - вокруг власти, а потому, как именно он воспользовался этой практически неограниченной властью в интересах народа. Не Путин посадил нас всех в самолет, который сорвался в исторический штопор. В общем, он был лишь одним из нас, находившихся на этом несчастливом борту. Вместе с нами он поначалу десять лет наслаждался сладостью невесомости, которую некоторые принимали за свободу, и также вместе с нами испытал шок, когда начались перегрузки. Но потом каким-то сквозняком его вынесло в кабину пилота, и он оказался сумасшедшим камикадзе, который, вцепившись в штурвал двумя руками, направил лайнер русской цивилизации прямиком в землю. Ну, отцепить его от штурвала еще может быть и можно. А как выровнять лайнер? Вот в чем вопрос.

Владимир Пастухов, Telegram

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