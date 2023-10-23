Житель Клецкого района напал на жену с мачете, но она обезвредила его палкой 23.10.2023, 9:06

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Дебошира задержали.

Уголовное дело за угрозу убийством возбудили в отношении 46-летнего жителя Клецкого района, который напал на жену с мачете, но получил отпор. Подробности инцидента рассказал приближенный к МВД телеграм-канал.

У 46-летнего пьяного сельчанина дочь попросила денег. Мужчина дал ей 20 рублей. Позже он передумал и решил забрать деньги. На остановке, недалеко от дома, увидев дочь, он подошел к ней и стал требовать деньги обратно. Мать, находившаяся рядом с ребенком, стала за нее заступаться.

Между супругами произошла потасовка. Мужчина отошел от остановки к своему сараю и вернулся уже с самодельным мачете. Он пошел на женщину, угрожая убить ее. Сельчанка схватила лежащую на земле палку и ударила оппонента. Пока тот приходил в себя, гражданка позвонила в милицию.

Дебошира задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.

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