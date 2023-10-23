Украинская разведка рассказала, что за чемодан взял с собой Путин в Китай 1 23.10.2023, 9:16

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Ядерный шантаж уже не работает.

Путин во время визита в Китай появился на публике с так называемым «ядерным чемоданом». Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что такие чемоданы не несут ядерной угрозы, и украинцам переживать не стоит.

По словам Юсова, Путин берет с собой черные чемоданы «не от смелости», передает «Эспрессо».

«За Путиным разные чемоданы носят, не только ядерные. И это наверняка не потому, что он так смел», - сказал представитель ГУР.

Юсов добавил, что российские власти уже использовали против Украины все возможные вооружения, кроме ядерного, поэтому лишний раз переживать из-за этого не стоит.

«Украина в этом контексте не имеет оснований дополнительно переживать, потому что вся номенклатура вооружения, которую государство-террорист РФ и его нацистское правительство могли использовать, уже использовано», - сказал он.

Ядерный шантаж, по словам Юсова, уже не работает.

«Ядерное оружие по всему миру - это оружие сдерживания. То есть оно работает как элемент не применения, а элемент сдерживания от внешних угроз. Попытки России и ее безумных диктаторов превратить оружие сдерживания в какую-то реальную угрозу... Конечно, мир просто так за этим наблюдать не будет, но и вестись на такой дешевый шантаж и игру тоже не будет, я уверен», - резюмировал представитель ГУР.

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