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Израильский танк случайно выстрелил по позиции египтян на границе

  • 23.10.2023, 9:41
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Израильский танк случайно выстрелил по позиции египтян на границе

Израиль выразил сожаления и расследует ситуацию.

Второй конвой грузовиков с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа проехал в воскресенье, 22 октября, на египетскую сторону пограничного перехода Рафах, сообщили местные службы безопасности и источники в гуманитарных структурах.

Вскоре после того, как колонна появилась на КПП, неподалёку, по словам очевидцев, раздался взрыв. Было также слышно, как с египетской стороны подъехали машины скорой помощи, отмечает Reuters. Семь человек, по ряду сведений, получили ранения и были госпитализированы.

Израильские военные сообщили, что один из их танков случайно выстрелил и попал по объекту египтян недалеко от границы. Израиль выразил сожаление в связи с произошедшим, добавив, что инцидент расследуют.

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