Белорусскому журналисту нужна ваша помощь 23.10.2023, 10:04

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Вадим Довнар

Вадим Довнар нуждается в пересадке жизненно важного органа.

Живущий в Украине белорусский журналист Вадим Довнар нуждается в помощи. Он нуждается в пересадке жизненно важного органа.

Вадим Довнар работал в «Белорусской деловой газете», «Радыё Рацыя», был администратором Telegram-канала политзаключенного Николая Автуховича.

«Вадим Довнар находится в Киеве, а белорусские документы не позволяют ему получать господдержку. Просим Вас помочь ему с необходимым лечением и возможностью дожить до трансплантации. Благодарим всех неравнодушных от всего сердца!» — пишут коллеги Вадима.

Помочь белорусскому журналисту можно по ссылке.

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