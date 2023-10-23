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Житель Брестской области бросил нож в милиционера

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  • 23.10.2023, 10:18
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Житель Брестской области бросил нож в милиционера

Он якобы был нетрезв.

Уголовное дело за угрозу насилием в отношении сотрудника органов внутренних дел возбудили в отношении 36-летнего жителя Ляховичского района. Подробности рассказали в МВД.

В милицию поступило сообщение от жительницы деревни Большое Подлесье. Женщина рассказала, что ее пьяный 36-летний сын скандалит и вымогает у нее деньги. На место происшествия выбыли участковый и оперативник уголовного розыска.

По словам силовиков, их в квартире встретил агрессивный мужчина, который на требование успокоиться бросил в них нож, угрожал. Сотрудники вызвали помощь, фигуранта задержали и доставили в изолятор временного содержания. Как сообщили в МВД, экспертиза подтвердила, что в момент нападения он был пьян — 1,7 промилле.

Следователями возбуждено уголовное дело за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Санкция статьи предусматривает арест, до пяти лет ограничения свободы или до семи лет колонии.

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