Житель Брестской области бросил нож в милиционера

Житель Брестской области бросил нож в милиционера2
- 23.10.2023, 10:18
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Он якобы был нетрезв.
Уголовное дело за угрозу насилием в отношении сотрудника органов внутренних дел возбудили в отношении 36-летнего жителя Ляховичского района. Подробности рассказали в МВД.
В милицию поступило сообщение от жительницы деревни Большое Подлесье. Женщина рассказала, что ее пьяный 36-летний сын скандалит и вымогает у нее деньги. На место происшествия выбыли участковый и оперативник уголовного розыска.
По словам силовиков, их в квартире встретил агрессивный мужчина, который на требование успокоиться бросил в них нож, угрожал. Сотрудники вызвали помощь, фигуранта задержали и доставили в изолятор временного содержания. Как сообщили в МВД, экспертиза подтвердила, что в момент нападения он был пьян — 1,7 промилле.
Следователями возбуждено уголовное дело за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Санкция статьи предусматривает арест, до пяти лет ограничения свободы или до семи лет колонии.