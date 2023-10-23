В Израиле назвали условие отмены наземной операции в секторе Газы 23.10.2023, 10:27

2,970

Пока ЦАХАЛ еще не начинал вторжение в анклав.

Израиль на 17-й день войны с террористическими группировками выразил готовность отменить наземную военную операцию в секторе Газы. Для этого боевикам ХАМАС поставили условие – освободить всех заложников и сдаться.

Если же террористы не сделают этого «безоговорочно», израильские сухопутные войска, «вероятно», вторгнутся в Газу. Об этом заявил спикер Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

Подполковник не ответил на вопросы журналистов о причинах отложения наземной операции, указав, что ЦАХАЛ все равно «полностью ликвидирует террористов».

«Если бы ХАМАС вышел из своих тайников, где скрывается за израильскими гражданскими лицами, вернул наших заложников – всех 212 – и сдался безоговорочно, тогда бы война закончилась. Если они этого не сделают, нам, вероятно, придется пойти и сделать это», – пояснил Конрикус.

Он высказался также о людях, находящихся в секторе Газы, где наблюдается ужасная гуманитарная ситуация. По его словам, они «должны стать на чью-либо сторону» в зависимости от «собственной морали».

«Если хотите быть на стороне террористов или на стороне Израиля, это ваш выбор», – добавил пресс-секретарь ЦАХАЛ.

Отметим, что до этого министр обороны Израиля Йоав Галант говорил, что анонсированная еще почти в начале нападения ХАМАС на Тель-Авив наземная операция в секторе Газы может занять один-три месяца. Ее основной целью ЦАХАЛ называет уничтожение террористической группировки и тех организаций, которые ее поддерживают.

צה"ל תקף ביממה האחרונה למעלה מ-320 מטרות ברחבי רצועת עזה.



ביממה האחרונה צה"ל המשיך לתקוף בעוצמה תשתיות טרור ומטרות צבאיות בשטח רצועת עזה >> pic.twitter.com/PjffLcwX7b — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 23, 2023

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».