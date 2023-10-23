Поговорили, разошлись Telegram-канал «СерпомПо»

23.10.2023, 10:52

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Как деградировала внешняя политика РФ при Путине.

Старина Джо Байден обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с лидерами нескольких стран - Трюдо, Макроном, Мелони, Шольцем, Сунаком. Конечно, с Нетаньяху и, между прочим, с Папой Римским Франциском.

Путину и Патриарху Кириллу не звонили.

А что бы, Кремлю и Смоленской площади, следуя своей традиции, не провести свою, альтернативную конференцию. Ведь хотят же какие-то карикатурные спортивные игры в России сделать вместо Олимпиады. Так и здесь надо поступить так же.

Итак, выступает Путин и объявляет состав стран и организаций-участников совещания по Ближнему Востоку: ХАМАС, Северная Корея, Абхазия, «Талибан», Южная Осетия, «новые регионы России», патриарх Кирилл. В качестве наблюдателей: Иран, «Хезболла» и Асад. Модераторами – Сатановского, Лукьянова и Караганова. Ещё Песков, конечно.

Деградация внешней политики России при Путине и экономическая слабость дошли до такой точки, что на Ближнем Востоке от неё ничего не зависит. В Сирии завязли, у Ирана своя игра, дружба с ХАМАС непонятно зачем нужна.

Поэтому можно собрать конференцию в указанному выше составе. Толку не будет, вреда тоже. Обычное дело для российского начальства (вспомните африканские посиделки). Поговорили, разошлись.

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