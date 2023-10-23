В доме с «Лакомкой» в центре Минска продается необычная сталинка 23.10.2023, 11:10

В нем жили известные люди.

На проспекте Независимости выставили на продажу трехкомнатную квартиру с неплохим ремонтом. Она находится в доме с историей. Realt показывает, как выглядит и сколько стоит.

Дом, в котором находится квартира, был построен в 1951 году, а сейчас имеет статус историко-культурной ценности. С 1951-ого по 1974-й здесь жил Народный артист СССР, профессор Иосиф Жинович, а также с 1951 по 1969 года жила Народная артистка Беларуси и СССР Стефания Станюта. Шестиэтажный дом построен из кирпича и находится недалеко от станции метро «Купаловская». На первом этаже дома — знаменитая «Лакомка».

Продаваемая трешка размещается на пятом этаже. Ее общая площадь составляет 79 квадратов. В квартире — две жилые комнаты, одна жилая с кухонным оборудованием, совмещенный санузел, просторный коридор и небольшой балкон.

В квартире сделан ремонт, для него использовались экологически-чистые материалы высокого качества. Здесь высокие потолки — 3,06 м². Стены оклеены армирующей сеткой и стеклохолстом, а также окрашены премиальной немецкой краской. В жилых комнатах и коридоре — натуральный дубовый брашированный паркет с узором «Английская елка». В квартире проведено оптоволокно.

Интерьер в трешке выполнен в классическом стиле. Квартира продается вместе с мебелью. Так, встроенная кухня уже оснащена бытовой техникой. Здесь есть индукционная варочная панель, встроенный холодильник, вытяжка, посудомоечная машина и микроволновая печь.

Санузел в квартире выполнен уже в современном стиле. Здесь установлена новая сантехника. Есть стиральная машина и водонагревающий бойлер.

Во дворе есть стоянка для автомобилей с большим количеством парковочных мест — въезд во двор только через шлагбаум.

Квартира продается за 225 тысяч долларов, но возможен торг.

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