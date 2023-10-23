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Популярный российский Telegram-канал пишет об ухудшении здоровья Путина

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  • 23.10.2023, 11:30
  • 10,202
Популярный российский Telegram-канал пишет об ухудшении здоровья Путина
Фото: Getty Images

Глава Кремля якобы упал на пол в своей спальне.

Вчера, 22 октября, в одной из своих резиденций российскому диктатору якобы стало плохо. Охрана Путина услышала около 21:05 какой-то шум и падение в комнате президента РФ, информирует популярный российский Telegram-канал «Генерал СВР».

Источник сообщает, что в спальню вошли двое охранников и увидели Путина, лежащим на полу. Рядом лежала и посуда с едой, которую тот опрокинул при падении. На место ЧП сразу же прибыли медики, которые дежурят в одной из комнат резиденции Путина. Позже выяснилось, что у российского диктатора была остановка сердца. Медицинские сотрудники, к сожалению, успели вовремя, чтобы запустить сердце Путину.

Спустя некоторое время тот пришел в сознание. Позже президента РФ перевели в отдельную комнату с реанимацией, которая также находится на территории его резиденции. Сейчас Путин находится под присмотром врачей. СМИ уже несколько лет пишет о плохом состоянии здоровья Путина. Многие приписывают ему рак, однако в Кремле все отрицают.

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