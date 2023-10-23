Божьи коровки захватили окрестности Бреста 23.10.2023, 11:31

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Неделю назад нашествие божьих коровок переживали жители столицы и Минского района, а теперь насекомые атаковали окраины Брест, пишет Onliner.

22 октября «толпа» божьих коровок была обнаружена в садовом товариществе «Верасы».

«Божьи коровки летали у нас дотемна, а потом начался сильный дождь и стемнело, мы уже и не обратили внимания, что с ними», — поделилась новостями Варвара.

Откуда, а самое главное, для чего берутся все эти полчища божьих коровок? Может, они что-то замышляют? Не исключено. Но вероятнее всего, дело лишь в предстоящей зиме. С наступлением осени и первых серьезных холодов жуки начинают миграцию на юга (не по путевке, дикарями) и поиск мест для комфортной зимовки на привычном месте (в этот перечень они включают щели домов и наши отапливаемые квартиры). Переживать суровые времена коровки предпочитают большими скоплениями — так надежнее. И эффектнее, согласитесь.

Почему же божьих коровок вдруг стало так много? А лето и осень помните? То-то же: с такой теплой погодой у них не было недостатка в пище, а значит, и собственное размножение шло на ура. И если все предыдущее время жуки прятались в листьях, то теперь просто вышли на свет божий, чтобы сгруппироваться и сообща найти идеальное место для зимовки или улететь туда, где тепло и солнечно.

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