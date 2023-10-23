Как за год изменились цены в Польше и Беларуси 6 23.10.2023, 11:52

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Где дешевле?

Итак, год прошел и «Салiдарнасць» снова отправилась на закупы в белорусский «Грошык» и польский «Ашан». В октябре прошлого года мы сравнивали, во сколько обойдется похожая продуктовая корзина в Варшаве и Минске. Тогда в Польше получилось на 8,5 рублей дешевле.

Посмотрели, как за год изменились цены в двух странах, где теперь выгоднее закупиться и сколько определенных продуктовых наборов может позволить себе поляк и белорус в своих странах.

Польша. Выбор в «Ашане» по-прежнему большой, а цена за корзину выросла на 30 злотых

Как и в прошлом году, начинаем с подсолнечного масла, а дальше идем к овощам и фруктам.

Подсолнечное масло в цене не изменилось, а где-то даже стало дешевле. Берем литр за 9,98 злотых (7,7 бел. руб.). Выбор томатов большой, но мы берем самые дешевые — 6 злотых (4,6 руб.) за кило. Огурцы есть двух видов — маленькие и колючие, а также длинные и большие. В нашу корзину отправляется кило колючих почти за 9 злотых (7 руб.). Эта цена, кстати, на два злотых выше, чем в прошлом году.

На один злотый подорожал и килограмм тыквы — 2 злотых в прошлом году против трех (2,3 руб.) в этом. Наша завесила на 1,5 кг. В этом же отделе берем авокадо — 4 злотых (3 руб.) за штуку.

Из фруктов по стандарту выбираем яблоки и бананы. Средняя цена за кг яблок — 3,5 злотых. Но мы берем самые дешевые — 1,78 за кг (1,3 бел. руб.). Примерно такая же цена на них была и в прошлом году. А вот бананы подорожали чуть больше, чем на злотый — 5,69 злотых в прошлом году против 6,99 (5,4 руб.) в этом. В корзину отправляется ветка из четырех штук за 3,76 злотых.

Теперь идем к молочке. Как и в прошлом году, ищем яйца, молоко, сыр. Десяток яиц размера L обойдется в 8,98 злотых (около 7 рублей) — в прошлом году они были дешевле на злотый с небольшим. Молоко в цене особо не изменилось — берем за 3,98 злотых литр (около 3 рублей). Сыр выбираем камамбер — 6,46 злотых (год назад он же обошелся в 4,69 злотых) — это около 5 белорусских рублей.

Переходим к мясу. Кило куриного филе обойдется в 24,88 злотых (19,2 бел. руб.) — цена на него за год почти не изменилась. А вот свиной фарш немного подорожал — сейчас кладем в корзину 500 грамм за без двух копеек 12 злотых (около 9 руб.), в прошлом году он же обошелся в почти 10 злотых. Куриные голени, они же ножки, почти не подорожали — в корзину отправляется 800 грамм за 10,45 злотых (8 рублей).

Остались крупы, хлеб и что-нибудь к чаю. Хлеб, как и год назад, берем тостовый — он довольно сильно вырос в цене: 5,69 злотых (4,4 руб.) против 2,74 в прошлом году. Кило риса берем за 7,39 злотых (5,7 бел. руб.) и макароны «Barilla» за 5,98 злотых (4,6 руб.). К чаю выбираем пачку вафель за 5,5 злотых.

Итого за продуктовый набор, включающий в себя мясо, крупы, фрукты, овощи, молочную продукцию и хлеб вышло почти 130 злотых — это около 100 белорусских рублей по курсу 22 октября 2023 года (1 злотый равно 0,77 бел. руб.). В прошлом году польская корзина обошлась нам в 100 злотых и по тому курсу в 50 белорусских рублей (осенью 2022 года 1 злотый равнялся 0,51 бел. руб.).

Беларусь. В «Грошыке» отдали на 11,5 рублей больше, чем в прошлом году

Теперь набираем похожий продуктовый набор в Минске. Сначала тоже отправляется к стеллажу с маслом — подсолнечное удается найти дешевле, чем в прошлом году — 3,89 рублей за литр.

Дальше идем в отдел фруктов и овощей. Самые дешевые яблоки обойдутся в 1,79 рубля за кг, это тоже дешевле, чем в прошлом году, но все еще дороже, чем в Польше, даже учитывая подросший курс. Бананы обойдутся в 4,59 рубля за кг, в прошлом году они обошлись нам в 4,49 рубля. За ветку получилось 3,83 р.

Огурцы маленькие колючие — 4,69 рублей за кило, самые дешевые томаты отечественного выращивания — 6,22 рублей за кг.

Тыквы нет никакой. Можно было заменить кабачками, но и их тоже нет. Поэтому из овощей добавляем картошку (0,4 руб. за кг.) и капусту — кочан завесил на 1,84 р (0,69 руб. за кг против 0,55 руб. в прошлом году). Авокадо тоже нет и его, увы, ничем не заменить.

Переходим к мясу. В отделе в основном уже все упакованное. Так в корзину отправляется свиной фарш в упаковке за 9,99 рублей кило. Контейнер куриных ножек «Петруха» весом 750 грамм — 6,29 рублей (в прошлом году контейнер в 700 грамм обошелся в 4,47 руб.). Куриное филе уже разобрали, но судя по ценнику оно обойдется нам в 11,69 рублей за кило.

Десяток яиц — 2,29 — берем. Дальше идем в молочный отдел. Камамбера тут нет, но ради интереса посмотрели в соседнем «Евроопте» — там он на скидке 5,79 руб. Молоко берем Брестское за 2,05 рубля (в прошлом году оно обошлось нам в 1,69 руб.).

Тостовый хлеб обойдется дороже, чем в прошлом году на 40 копеек — 1,89 рубля против 1,49. Остались только крупы. За пачку макарон «Barilla» — 2, 89 рубля. Выбор рисовой крупы небольшой, кажется, пшена куда больше. Берем «Gusto» 800 грамм за 2,39 рубля.

Остаются вафли — берем шоколадные с орешками. Они обойдутся в 1,89 рублей за 200 грамм.

Итого сопоставимый по весу набор продуктов обошелся почти в 70 белорусских рублей — однако тыкву и авокадо мы заменили капустой и картошкой. В прошлом году за похожий набор мы отдали 58,5 белорусских рублей.

Сравниваем и что выясняем

Итого получается, что цены в обеих странах подорожали не сильно, однако из-за ослабления белорусского рубля к злотому в этом году белорусам выгоднее закупить данный набор продуктов на родине, а не в Польше.

Но напоследок решили сравнить, сколько таких продуктовых корзин может себе позволить поляк и белорус на среднюю зарплату в своих странах, и тут разница получилась колоссальной.

Средняя зарплата в Польше после вычета налогов — 5443,84 злотых (4 211,19 белорусских рублей). Получается, средний поляк в месяц может позволить купить себе 41 продуктовую корзину, которая обойдется в 130 злотых.

Найти данные о средней зарплате в Беларуси после вычета налогов не просто, везде только в брутто — 1 933,1 рублей. После вычета подоходного налога 13% и 1% в ФСЗН зарплата нетто будет составлять 1664,98 рублей. Это значит, что средний белорус в месяц может позволить себе 23 продуктовые корзины стоимостью в 70 рублей.

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