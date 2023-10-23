Белорусский посол заявил, что эвакуация из сектора Газа невозможна 23.10.2023, 11:53

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Белорусов из Израиля также не эвакуируют.

Белорусских граждан не могут вывезти из сектора Газа из-за отсутствия гуманитарного коридора для эвакуации в Египет. Об этом заявил посол Беларуси в Израиле Евгений Воробьев, передает БелТА.

По словам белорусского посла, дипломаты уже сделали для организации эвакуации все, что в их силах. «Думаю, эта работа увенчается успехом», – заверил Евгений Воробьев, но сроки пока неизвестны.

Информация о погибших и раненых отслеживается, ведется взаимодействие с компетентными госслужбами и Интерполом, добавил Воробьев.

Он напомнил, что на данный момент известно о трех погибших гражданах Беларуси, двое из которых скончались на юге Израиля. Еще одна гражданка Беларуси серьезно пострадала в результате прямого попадания ракеты в жилой дом. Неделю назад она умерла в больнице. С помощью посольства ее тело было доставлено в Беларусь для захоронения.

Также известно о гибели трех человек из Беларуси, которые были гражданами Израиля и длительное время проживали на территории страны.

Сообщается, что дипмиссия ведут учет всех граждан на случай появления более удобного и быстрого варианта вернуться в Беларусь. Однако эвакуация из страны до сих пор не произошла.

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