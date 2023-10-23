В Варшаве состоится вечер памяти белорусского героя-добровольца Эдуарда Лобова
- 23.10.2023, 12:20
Уже в эту субботу.
В Варшаве состоится вечер памяти погибшего в Украине белорусского героя-добровольца Эдуарда Лобова.
Во время мероприятия пройдет показ фильма «Вечны бой Эдуарда Лобава» и дискуссия, в которой примет мать погибшего героя Марина Лобова, белорусские добровольцы и представители Украины. Модератор дискуссии — главный редактор сайта Сharter97.org Наталья Радина.
Мероприятие состоится 28 октября в 17:00 в варшавском Музее свободной Беларуси (ul. Foksal 11).