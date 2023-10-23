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В Варшаве состоится вечер памяти белорусского героя-добровольца Эдуарда Лобова

  • 23.10.2023, 12:20
В Варшаве состоится вечер памяти белорусского героя-добровольца Эдуарда Лобова
Эдуард Лобов

Уже в эту субботу.

В Варшаве состоится вечер памяти погибшего в Украине белорусского героя-добровольца Эдуарда Лобова.

Во время мероприятия пройдет показ фильма «Вечны бой Эдуарда Лобава» и дискуссия, в которой примет мать погибшего героя Марина Лобова, белорусские добровольцы и представители Украины. Модератор дискуссии — главный редактор сайта Сharter97.org Наталья Радина.

Мероприятие состоится 28 октября в 17:00 в варшавском Музее свободной Беларуси (ul. Foksal 11).

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