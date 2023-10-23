Россия обстреляла украинскую электростанцию 2 23.10.2023, 12:16

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В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия.

Россия нанесла удар по одной из теплоэлектростанций (ТЭС) в Украине. Регион не раскрывается, но известно, что атака произошла на востоке Украины вечером 22 октября. Без света остался ряд потребителей.

Как пишет obozrevatel.com, об этом сообщили энергокомпания ДТЭК и «Укрэнерго» утром 23 октября.

«К счастью, обошлось без пострадавших. В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия», – говорится в сообщении ДТЭК.

После прекращения обстрела энергетики приступили к ликвидации его последствий. О массовых отключениях электроэнергии в компании не сообщили, однако в «Укрэнерго» отметили, что часть потребителей в регионе все же осталась без света.

«По причине повреждения оборудования были обесточены бытовые и промышленные потребители. Сейчас теплоэлектростанция работает. Энергоснабжение потребителей, там, где это возможно, частично восстановлено, продолжаются аварийно-восстановительные работы», - отметили в «Укрэнерго».

«Враг продолжает осуществлять террористические атаки по гражданским и энергетическим объектам Украины», – констатировали в ДТЭК. Они напомнили, что действия компании по обеспечению энергоснабжения синхронизируются с «Укрэнерго».

Пока что, по данным энергетиков, тока, производимого украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей всех бытовых и юридических потребителей. «Укрэнерго» не видит оснований для ограничений в энергосистеме, если не будет новых обстрелов. Лимиты потребления не вводились», – отметили в «Укрэнерго».

Напомним, в Украине уже утвердили графики отключения электроэнергии. Но вот применять их будут только в том случае, если РФ продолжит обстреливать объекты критической инфраструктуры.

«Сам факт наличия графиков отключения не говорит о том, что их планируют применять. Но этот инструмент должен быть в пакете, которым может воспользоваться диспетчер», – объяснял член Наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко.

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