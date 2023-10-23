Российские пропагандисты соскакивают с путинского поезда

Российские пропагандисты соскакивают с путинского поезда2
- Алексей Голобуцкий
- 23.10.2023, 12:24
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Процесс пошел.
Слышали ли уже о скандале с экспертом пула Соловьева и его помойки Сатановским?
Машу Захарову он назвал «сильно выпивающей шмарой», Медведева «мелким слабеньким г**ном», напомнил, что Путин «не вечен» и сообщил, что имеет претензии к тому, как Путин руководит страной, и как подбирает кадры. Его за это (якобы прежде всего за Машу — Грустная Лошадь Лавров обиделся) уволили с Соловьева, а Сатановский лишь констатировал, что он и так на пенсии, все нормально.
Так вот, значительная часть российских медийных лиц и блогеров восприняли эту историю однозначно: Сатановский умнее многих, поэтому первый спрыгнул из «поезда в огне». Таким образом, этот камень был запланирован для первого же подходящего случая.
Сатановский, по мнению таких лиц, продемонстрировал высокое искусство «вовремя свалить». И даже определенные репрессии в свою сторону записал в план – получить статус «преследуемого политрепрессированного, оппозиционного Путину, но не бедной России». Идеальная же легенда для «хорошего русского».
И когда все эти Соловьевы и Захаровы будут сидеть на скамье подсудимых трибунала, умный Сатановский будет получать финансирование «на развитие демократической России после Путина». Если, конечно, нам не удастся переломить этот тренд у политических союзников, не удастся преодолеть страх перед фрагментом России для обеспечения мира. И Запад снова будет «финансировать демократию» и будет подкармливать ослабшую из-за гиперфинансирования обороны Россию, чем ножками, чтобы за 15-20 лет снова получить нападение России на кого-то из соседей.
Но даже если до такой дегенерации не докатиться, Сатановский, считай, уже успешно спрыгнул. Интересно, кого в следующем пробьет на «бескомпромиссную критику режима»?
Алексей Голобуцкий, Telegram