С пустыми руками Михаил Крутихин

23.10.2023, 12:42

1,002

Коллаж: nv.ua

Ошибка Путина дорого обходится российской экономике.

Никаких успехов в развитии российско-китайского сотрудничества визит Владимира Путина в Пекин не принес. Российскому нацлидеру пришлось выдавать за успех не какие-то новые договоренности, а продолжительность его беседы с китайским руководителем – «целых три часа»!

Как сказала мне журналистка-китаянка, освещавшая визит с нейтральной территории, из Сингапура, между сторонами отсутствует доверие — и это главный итог встречи двух лидеров.

«Маньяна»

Главы «Газпрома» и «Роснефти» напрасно прокатились в Пекин. Ни им, ни Путину уже в который раз не удалось склонить китайцев к подписанию каких-нибудь реально обязывающих документов, хотя ожидания некоторого прогресса в давно идущих переговорах были. Газпромовец Алексей Миллер заявил перед поездкой, что трубопроводные поставки газа в Китай в самое ближайшее время могут выйти на уровень, на котором был экспорт в Западную Европу. Это, мягко говоря, не соответствует истине.

Во-первых, миллеровское «самое ближайшее время» — это у него по всем признакам аналог арабского слова «букра» или латиноамериканского «маньяна» («завтра»), что на практике, в переводе на общечеловеческий обычно означает отрезок времени от черт знает когда до никогда. Чтобы проложить в Китай газопровод, способный заменить былой европейский экспорт «Газпрома», не хватит и 12—15 лет. Живой пример — система «Сила Сибири». С начала ее строительства до выхода на проектную мощность должно пройти 10 лет — это по графику может произойти как раз в 2025 году (хотя газпромовские менеджеры стали недавно называть другую дату — 2027 год!).

Во-вторых, стоит вспомнить, сколько газа «Газпром» отправлял на европейский рынок до 2021 года, когда он по указанию российского политического руководства стал сворачивать поставки в западном направлении. В 2020 году компания отрапортовала о поставке в дальнее зарубежье 178,3 млрд кубометров. Как продать столько же газа Китаю?

Постепенно наращивающая мощность «Сила Сибири» когда-нибудь будет отправлять через китайскую границу 38 млрд куб. м в год при добыче 42 млрд (из добытого газа перед продажей приходится выделять неэкспортируемые компоненты — от ненужного азота до стратегически важного гелия). У «Газпрома» есть и второй контракт с китайцами на поставку 10 млрд кубометров в год — по дальневосточному маршруту, хотя дата начала поставок с Сахалина пока не определена. В сумме обещанного — 48 млрд куб. м. Таким образом, Миллер обещает, что некая газотранспортная инфраструктура очень скоро сможет ежегодно доставлять в Китай больше 130 млрд кубометров российского газа.

Его обещание выглядит тем более абсурдным, что проект газопровода «Сила Сибири-2», над подготовкой которого по прямому указанию Путина работает «Газпром», рассчитан на прокачку всего 50 млрд куб. м в год с возможным увеличением до 100 млрд в неопределенном будущем.

И, наконец, в-третьих, для принятия инвестиционного решения о строительстве хотя бы такой, не способной заменить европейские поставки, «Силы Сибири-2» нужно согласие покупателей газа в Китае, а его нет. Уже не первый год Путин обещает затронуть вопрос о новом газопроводе перед каждой своей встречей с Си Цзиньпином и каждый раз в итоговых реляциях никакого упоминания о проекте нет. Нет обещанных Миллером объемов газа и в китайских планах развития национальной экономики. Да и перспектива зависимости от Монголии как страны — транзитера энергоносителей Пекин не устраивает.

Газа не хватает

Мы не можем сейчас с полной уверенностью говорить, что китайцы не согласятся с новым проектом поставки российского газа. Возможно, российская сторона предложит такую низкую цену, что все возражения против «Силы Сибири-2» будут сняты. Но кто может спрогнозировать ситуацию на газовом рынке через 12—15 лет к моменту выхода газопровода на проектную мощность? Пока же китайцы ориентируются на собственную добычу, импорт сжиженного природного газа и поставки из Средней Азии, откуда они собираются достроить четвертую нитку газотранспортного коридора.

К тому же Путин несколько раз заявлял, что соединение будущей восточной газовой сети с ныне существующей западной нужно ему для того, чтобы иметь возможность переключать потоки экспорта с Европы на Азию и обратно в зависимости от ценовой конъюнктуры. Звучит этот план не слишком привлекательно для китайских потребителей газа.

Ситуацию осложняют и другие факторы. «Сила Сибири-2» очень нужна самому «Газпрому». Месторождения, питающие первую «Силу Сибири»: Ковыкта в Иркутской области и Чаянда в Якутии — не способны, похоже, поддерживать ежегодную добычу 42 млрд кубометров в течение 30 лет, как предписывает контракт с китайцами. Со временем им потребуется приток нового газа, который могла бы обеспечить «Сила Сибири-2» из Ямало-Ненецкого автономного округа. Да и контракт на поставку газа китайцам на Дальнем Востоке без подкачки с Сахалина тоже можно обеспечить нужными объемами, если связать обе «Силы Сибири» и проложить трубопровод до соединения с трассой Сахалин — Хабаровск — Владивосток. Без ямальского газа оба контракта могут быть сорваны.

Еще в августе прошлого года первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин сообщал, отвечая письмом на обращение депутата Госдумы по поводу «Силы Сибири-2», что «сроки реализации проекта и его основные технико-экономические показатели будут определены после подписания обязывающих соглашений с китайскими партнерами». Прошло больше года с этого письма, а воз и ныне там. По словам той же сингапурской журналистки, в СМИ Китая давно уже нет ни малейшего упоминания этого проекта.

Нет о нем упоминания и в итоговых сообщениях о визите в Пекин российского президента в сопровождении главы «Газпрома». Сюрпризы, конечно же, не исключаются, но в любом случае новый восточный газотранспортный проект не заменит для России европейский газовый рынок.

Решение Путина об уходе «Газпрома» из Европы без наличия каких-либо альтернатив для экспорта газа — ошибка, которая дорого обходится и газовой компании, и всей российской экономике.

Михаил Крутихин, The Moscow Times

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».