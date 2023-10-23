На вторник в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности
- 23.10.2023, 12:51
Погодные условия в стране будут определять малоактивный атмосферный фронт и влажная воздушная масса.
На вторник по Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Такое предупреждение появилось 23 октября на метеосайте pogoda.by.
«В ночные и утренние часы 24 октября (вторник) по западу республики ожидается туман», — сообщило издание.
Во вторник погодные условия в стране будут определять малоактивный атмосферный фронт и влажная воздушная масса. Ожидается преобладание облачной погоды. Во многих районах пройдут дожди. В ночные и утренние часы будет сгущаться туман.
Днем воздух прогреется до +5°С по северо-востоку и до +14°С по юго-западу страны.