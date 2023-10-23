В Жодино коммунальщики вновь косят листву 2 23.10.2023, 13:02

Местный житель заметил странное действие и снял его через окно.

На проспекте Мира в Жодино работник ЖКХ триммером обработал зону, где лежат опавшие листья. По словам очевидцев, это происходило 19 октября.

Это произошло не впервые, подобные фото и видео из Жодино и Борисова присылали читатели EX-PRESS.BY в прошлом году.

«Это же надо, за все лето у нас только пару раз работала газонокосилка, трава была по пояс. А тут такое: работник ЖЭУ на самом деле косит листву», — рассказали очевидцы.

В начале ноября 2021 года такую же работу коммунальщиков наблюдали в Борисове.

«Косцы не виноваты, что опавшие листья не успели убрать. А свои обязанности они должны выполнить, поскольку утром на планерке получили задание с определенным объемом работы, которую нужно сделать», — прокомментировали видео в УП «Жилье».

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