В Жодино коммунальщики вновь косят листву

В Жодино коммунальщики вновь косят листву2
- 23.10.2023, 13:02
Местный житель заметил странное действие и снял его через окно.
На проспекте Мира в Жодино работник ЖКХ триммером обработал зону, где лежат опавшие листья. По словам очевидцев, это происходило 19 октября.
Это произошло не впервые, подобные фото и видео из Жодино и Борисова присылали читатели EX-PRESS.BY в прошлом году.
«Это же надо, за все лето у нас только пару раз работала газонокосилка, трава была по пояс. А тут такое: работник ЖЭУ на самом деле косит листву», — рассказали очевидцы.
В начале ноября 2021 года такую же работу коммунальщиков наблюдали в Борисове.
«Косцы не виноваты, что опавшие листья не успели убрать. А свои обязанности они должны выполнить, поскольку утром на планерке получили задание с определенным объемом работы, которую нужно сделать», — прокомментировали видео в УП «Жилье».