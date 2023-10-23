В России подтвердили гибель всего экипажа корабля при ударе ВСУ по Севастополю 1 23.10.2023, 13:05

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Тела многих оккупантов не нашли.

В сентябре ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе и по заводу, где ремонтировали военные корабли, пишет «Диалог».

По данным российского Минобороны, во время одного из ударов было повреждено историческое здание штаба ЧФ, и всего один военный пропал без вести.

Однако в соцсетях стали публиковать реальные результаты ударов ВСУ по военным целям. Во время одной из атак погиб экипаж корабля в полном составе. Пользовательница российской соцсети Анастасия Воронцова подтвердила гибель оккупантов, указав датой смерти 22 сентября. По ее данным, тела некоторых военных не были обнаружены, поэтому прощание в храме было проведено заочно.

Одним из ликвидированных захватчиков был 27-летний военно-морской врач Артемий, уроженец города Медногорск Оренбургской области.

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