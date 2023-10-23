Белорусы рассказали о привычках, от которых пришлось отказаться в эмиграции 4 23.10.2023, 13:14

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Появляются новые.

Из-за нехватки времени, сил и денег эмигрантам в первое время после переезда часто приходится отказывать себе в привычных вещах. Позднее они возвращаются к обычному образу жизни и даже приобретают новые привычки.

MOST уже рассказывал о новых возможностях, появившихся в эмиграции. Теперь же мы спросили белорусов, которые недавно переехали в Польшу, о том, в чём они стали себе отказывать.

«Записаться к бьюти-мастеру не получается: никогда не знаешь, когда вызовут на смену»

В Беларуси Виктория ходила на бьюти-процедуры каждый месяц: девушка регулярно делала маникюр и наращивала ресницы.

— Поход к бьюти-мастерам был сродни отдыху посреди недели: пару часов ты недоступна для коллег и семьи, просто наслаждаешься разговорами с мастером и занята красивыми ноготочками. После эмиграции эта приятная традиция ушла из моей повседневной рутины.

На новом месте Виктория просмотрела Инстаграм-аккаунты местных мастеров, но работы ей не понравились — девушка пока не решилась доверить им свои ногти и ресницы.

— Кроме того, на новой работе у меня непостоянный график — никогда не знаешь, когда вызовут на смену. Поэтому записаться к мастеру не получается, боюсь подвести человека и отменить процедуру за час до встречи.

«Не могу посвящать ребёнку всё своё время»

Анна очень любила водить свою пятилетнюю дочь на развивающие кружки. В Беларуси ребёнок ходил на рисование и танцы, а также посещал книжный клуб.

— Я видела, что малышка социализируется, выплёскивает энергию и учится новому. Кружки развивали способности моего ребёнка и позволяли понять, что ей действительно интересно.

В небольшом польском городке Анне пока не удалось отыскать такое разнообразие курсов.

— Проблема не только в языковом барьере, — делится Анна. — В Польше мне приходится больше работать, я уже не могу вторую половину дня полностью посвящать ребёнку. К сожалению, кружками пришлось пожертвовать.

Анна попыталась отвести дочь на рисование, но ребёнок остался недоволен:

— Дочь не говорит по-польски. Ей было неинтересно слушать преподавателя, построить диалог с детьми тоже не вышло.

«Времени хватает только на быстрый ужин и душ»

До эмиграции Игорь регулярно выходил на пробежки после рабочего дня.

— В Польше мне пришлось перейти на физически тяжёлую работу, которая занимает от восьми до десяти часов моей жизни каждый день. Поэтому о пробежках и речи быть не может — домой возвращаюсь выжатым, да и прихожу достаточно поздно, времени остаётся только на быстрый ужин и душ. Потом сразу в кровать.

Игорь отмечает, что ему очень не хватает пробежек по вечерам — благодаря этой привычке молодой человек разгружал голову и наслаждался временем, проведённым наедине с собой.

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