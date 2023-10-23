Украинские партизаны сообщают об исчезновениях мобилизованных россиян в Крыму

Украинские партизаны сообщают об исчезновениях мобилизованных россиян в Крыму2
- 23.10.2023, 13:18
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Всех «мобиков» обязали передвигаться группами.
У российских оккупантов большие проблемы с мобилизованными россиянами, прибывающими в Крым. Зафиксированы несколько случаев их исчезновения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения «Атеш».
По данным партизан, по имеющейся информации в город прибыли подразделения военной полиции для обеспечения безопасности личного состава оккупантов.
«Это связано с исчезновением военных в городе. В связи с этим, всех военнослужащих РФ обязали передвигаться по городу группами», - говорится в сообщении.
Кроме того, «Атеш» зафиксировал прибытие новой партии мобилизованных в Джанкой. При этом, мобилизованных не кормят и «просто не считают за людей».
Ситуация в районе Джанкоя
Российские войска, вероятно, опасаясь контрнаступления украинских сил, перебрасывают значительные ресурсы в Джанкой. Кроме того, недавно партизаны зафиксировали колонну старой военной техники в с. Ореховка (Крым), которая двигалась в сторону Джанкоя. Также партизаны обнаружили большое место дислокации окупантов в районе Джанкоя. Объект хорошо охраняется и окружен оборонными сооружениями.
Также недавно партизаны провели разведку и обнаружили новый штаб 22-го армейского корпуса РФ в Симферополе. По имеющийся информации, началось усиление войсковой части и проводится маскировка объекта.