«Не исключено, что Си введет войска на территории Дальнего Востока и Сибири» 11 23.10.2023, 13:30

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Россия шатается и может проиграть войну в Украине.

Недавний визит Путина в Китай и его встречи в Пекине с Си Цзиньпином указывают на то, что китайский лидер никак не может отказаться от отношений с российским диктатором, потенциально идущих ему только в ущерб, пишет в своем блоге Виктор Каспрук.

Россия шатается и может проиграть войну в Украине. Но официальный Пекин с цинизмом продолжает подчеркивать, что первый принцип переговоров «уважать суверенитет всех наций». Что звучит так: уважайте, что Москва уже захватила.

В Китайской Народной Республике не желают замечать неспособности России захватить новые украинские территории. И если дальше Китай захочет принять участие в переговорном процессе по миру в Украине, то с таким подходом вряд ли от него можно будет ожидать какого-то конструктива.

Си Цзиньпин считает, что Китай уже созрел для того, чтобы стать доминирующей политической силой на мировой арене, и только Америка стоит на пути реализовать такую возможность. В этом смысле для китайцев украинский фактор имеет решающее значение, поскольку достижение мира на условиях Китайской Народной Республики и России автоматически означало бы, что коллективный Запад уже потерял свою прежнюю силу и господствующее влияние на мировую геополитику.

Если даже предположить, что появится шанс достичь мирного соглашения с Россией, то вряд ли оно будет долговременным. Поскольку заранее ясно, что Москва не откажется от ведения войны с Украиной другими подрывными методами: гибридной войной, кибератаками, экономическим принуждением и делая ставку на пятую колонну, которая может активизироваться после окончания войны.

Однако сложилось так, что пока Китай думает, что ему делать с Россией, Соединенные Штаты и их союзники размышляют над тем, что делать с КНР. Ведь воплощение гиперболизированных пекинских амбиций совсем не входит в планы Запада. Как и повторение Си Цзиньпином подобных путинским авантюрам на Тайване, или где-либо.

Но по мере того как Путин становится все более зависимым от Пекина, там все больше смотрят на него сверху вниз. И это ясно. Вассала никто не будет воспринимать, как равного себе. А особенно в Китае, где всегда позиционировали себя как особую цивилизацию.

Хотя рост этой зависимости означает нечто иное, но не дружбу. Это все равно, что сказать: «объятия удава становились сильнее, когда он все крепче и крепче обертывал свои кольца вокруг своего вкусного друга». И очевидно, что Си Цзиньпин терпеливо ждет, пока его дорогой друг критически ослабнет.

Две угасающие диктатуры с резким падением рождаемости и значительным экономическим спадом образовали блок, который ни в политическом, ни в экономическом смысле не имеет никакого будущего.

Русские добровольно выбрали для себя роль младшего брата, однако это уже ничем не поможет. Китай ведет долгую игру с целью ликвидации присутствия россиян на Дальнем Востоке и Сибири, именно для достижения этой цели Си Цзиньпин играет с Путиным в геополитическое партнерство.

Россия никогда не уважала Китай. Россияне несколько веков переживали, что Китай просто заселит пустые просторы Сибири и Дальнего Востока китайскими поселенцами. Они до сих пор живут в смертельном страхе перед этим и прекрасно знают, что Коммунистическая партия Китая хочет вернуть территории, которые отняла у них в свое время Российская империя.

Эту пару объединяет слабость перед теми, кого они хотят свергнуть с Олимпа принятия глобальных решений, определяющих судьбу мировой цивилизации. Им было хорошо в либеральном мировом порядке, и оба отвергли его, ошибочно убедив себя, что этот порядок им больше не нужен.

И это не имея возможности заменить его, а тем более преуспевать без него. Вот к чему приводит некомпетентность диктаторов. Мания величия подтолкнула их к огромным ошибкам.

Впрочем, кажущееся углубление отношений Путина с Си Цзиньпином является свидетельством укрепления глобальных линий разлома, поскольку Китай, Россия, Северная Корея и Иран стоят на одной стороне, а Соединенные Штаты и их союзники по НАТО и Тихоокеанскому региону – на другой. Между тем многие страны так называемого Глобального Юга не желают окончательно становиться на какую-то сторону.

Хотя некоторые страны третьего мира уже подали заявки в БРИКС, стремясь тем самым достичь более тесного сотрудничества, в первую очередь, с Китаем. В мире есть несколько организаций, таких как НАТО, ЕС, ООН и т.д. Но расширение еще одной организации, в большей степени уже находящейся под влиянием Пекина, способно еще больше углубить имеющиеся противоречия между Западом и государствами Глобального Юга.

С каждым днем Россия становится все более зависимой от коммунистического Китая и все больше берет на себя роль сателлита или государства-клиента. Это результат почти 25-летнего тоталитарного правления Путина, которое превратило Российскую Федерацию в слаборазвитую экономику, которая в основном зависит от экспорта сырья – нефти и природного газа. Возможно, придет время, когда Россия захочет отделиться от КНР. Однако это уже после завершения правления тирана. Сейчас Путин постоянно выступает второй или третьей скрипкой после Си Цзиньпина.

Си Цзиньпин отдает себе отчет, что дружить с военным преступником и принимать его в своей стране – это не очень хорошо. Однако он хочет быть поближе к тому, кого планирует уничтожить.

Похоже, что Си Цзиньпин еще окончательно не решил, что Китаю дальше делать с Россией. В Пекине хорошо понимают, несмотря на то, что Российская Федерация остается ядерным государством, ее геополитическое значение уменьшится в ближайшие годы.

Восстание частной военной компании «Вагнер» указывает на внутреннюю слабость российского государственного аппарата, показывая, что может ждать Россию в ближайшие годы. Кроме того, война в Украине ослабила не только экономику России, она расколола российские элиты и догадывающиеся номенклатуру, что произойдет с ними после поражения Москвы.

Не исключено, что Си Цзиньпин после российского проигрыша планирует ввести китайские войска для начала на те территории Дальнего Востока и Сибири, которые в Пекине всегда считали своими.

На Западе, в свою очередь, рассуждают, что делать с Китаем. И это во многом зависит от того, о чем удастся договориться во время возможной ноябрьской встречи президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина.

Си Цзиньпин, которому раньше удавалось удачно балансировать, начал терять сопротивление. Он раздражен своими домашними ошибками, хотя и пытается это скрывать. Его политика резко подавила рост в то время, когда экономика Китая не могла себе этого позволить. Пузырь внутренней недвижимости продолжает расти, когда погашение ростовщических займов предоставленных КНР развивающимся странам замедляется.

Эти внутренние проблемы Китая значительно увеличивают риск того, что Си Цзиньпин, чтобы отвлечь внимание своего народа от приближающегося кризиса, решит начать войну с Тайванем. Пока его сдерживает горький опыт своего партнера.

Ведь у Путина большие экономические проблемы, поскольку война и санкции истощают финансы, рубль падает, вызывая резкую инфляцию, когда россияне меньше всего могут себе это позволить. А цена, за которую они вынуждены продавать свою нефть и газ, едва превышает стоимость добычи и транспортировки.

Однако Си Цзиньпин может избежать стагнации китайской экономики, если поставит приоритеты развития своего государства выше желания силой нагнуть под себя весь мир.

Трудно сказать, удастся ли президенту США Джо Байдену прийти к какому-нибудь взаимопониманию с китайским лидером. Но если будет достигнуто сближение позиций по поводу того, на каких условиях должна закончиться российско-украинская война, то это можно будет считать определенным прорывом.

Ни Соединенные Штаты, ни Европа не могут позволить себе, чтобы Украина проиграла. Это создало бы дополнительные внутренние проблемы для западного мира. Можно только себе представить, каким будет влияние на африканских и азиатских лидеров, если бы Америка и Европа уступили своим изоляционистам и позволили Путину сохранить за собой часть оккупированных территорий Украины.

Переход влияния к соперникам мирового порядка имел бы не только трагические геополитические результаты, но и экономические катастрофические последствия, которые стали многократно больше, чем сейчас составляет западная помощь Украине.

Если Россия и Китай стремятся изменить мировой порядок, управляемый Западом, то что они способны предложить миру как альтернативу? Диктатуры не могут стать ни для кого образцом для подражания. И им нечего предложить человечеству, подавляющей части которого, несмотря ни на что, куда ближе западная демократия.

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