Россия — материал для кризиса
- Александр Баунов
- 23.10.2023, 13:42
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Как Кремль стал союзником ХАМАС.
Новый внезапный конфликт, ход и масштаб которого еще не предрешены, вытеснил украинские новости с первых мест во всем мире. Аналогичным образом рассеивается внимание политиков, а сочувствие общественного мнения разрывается между несколькими жертвами. Восемь лет назад конфликт на Ближнем Востоке помог Путину зафиксировать прибыли и убытки его тогдашней украинской политики. Теперь он может надеяться на повторение успеха.
С момента, когда стало ясно, что блицкриг против Украины не удался, Россия носилась с идеей второго фронта, чтобы завершить войну на приемлемых для себя условиях. Перебирали и опробовали энергетическую и зерновую опции, мечтали о новом миграционном кризисе и обострении вокруг Тайваня, о внутриполитическом кризисе в США и так далее. И вот второй фронт открылся, и он действительно дает России определенные преимущества в виде распыления внимания хранителей мирового порядка и надежды на размен по формуле «мы помогаем выпутаться вам в Палестине, а вы нам — в Украине». Однако глобальный бунт против учрежденного Западом порядка вещей до некоторой степени превращает Россию и ХАМАС в естественных союзников.
В отличие от прошлых лет деструктивные процессы в области управления внешней и внутренней политикой, судя по всему, зашли слишком далеко, чтобы российское руководство смогло воспользоваться такими возможностями. Вместо того чтобы искать в одних кризисах выход из других, как это бывало прежде, российский режим, находящийся под властью разрушительных эмоций, увлеченный собственной обидой, которая теперь сквозит буквально в каждом слове его лидеров, своеобразно понятым чувством справедливости, превратившимся в жажду мести, и бунтарской логикой мировой революции, вряд ли будет способен на конструктивную роль даже в отравленном враждой регионе. Собственные достижения заменит очередной поток громких обличений Америки. Если раньше любой кризис был возможностью для России, теперь Россия больше выглядит как материал для кризиса.
Александр Баунов, Telegram