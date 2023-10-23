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В Иране угрожают нанести удар по израильскому городу Хайфа

  • 23.10.2023, 13:59
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В Иране угрожают нанести удар по израильскому городу Хайфа
Фото: Piotr Musiol

Угрозами разразился заместитель главаря КСИР.

Заместитель главаря Корпуса стражей Исламской революции Ирана Али Фадави заявил, что Иран нанесет удар по третьему по величине городу Израиля Хайфа «без колебаний, если будет приказ».

Об этом он сказал на встрече со студентами Тегеранского университета в понедельник, 23 октября, сообщает The Jerusalem Post.

Фадави спросили, может ли Иран, который поддерживает боевиков палестинского движения ХАМАС, напрямую атаковать Израиль.

«Некоторые из вас, молодых людей, считают практическим действием прямой ракетный удар по Хайфе. Конечно, при необходимости это будет сделано, и это будет сделано без колебаний», — ответил он.

Фадави делает такие заявления не впервые. В начале нападения ХАМАС он угрожал Израилю «ударной волной со стороны фронта сопротивления», если страна не прекратит наносить удары по сектору Газы в ответ на вторжение.

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