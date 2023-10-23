В Орше бывшего милиционера задержали за подписки 4 23.10.2023, 13:57

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Сергей Валькович

Фото: t.me/vitebsk_info

Четвертый раз подряд.

В Орше в очередной раз судили охранника магазина «Билд» бывшего сотрудника милиции Сергея Вальковича. Для мужчины это уже четвертое задержание подряд, пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю!».

Первый раз за Сергеем силовики пришли 3 октября. Его задержали на рабочем месте и составили пять протоколов за подписки на «экстремистские» ресурсы. На следующий день суд признал его виновным и назначил семь суток ареста. Затем его еще раз арестовали сначала на 10 суток, потом еще на пять.

Четвертый суд над Сергеем прошел 12 октября. За подписку на «экстремистские» ресурсы ему назначили еще 15 суток ареста.

В общей сложности Сергей отбыл за решеткой 37 дней.

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