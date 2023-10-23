В Минске за долги продаются две квартиры с ремонтом дешевле 30 тысяч долларов 1 23.10.2023, 14:10

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Но есть нюанс.

На площадке «БелЮрОбеспечение» появились две однушки. Одна площадью 34 метра, вторая — 37. Начальная стоимость обеих квартир, которые продаются за долги, — меньше 30 тысяч долларов. На сайте они проходят как «помещения, относящиеся к жилищному фонду». Realt рассказал, в чем нюанс.

Обе квартиры находятся на первом этаже по адресу Гинтовта, 5 В. Это девятиэтажное общежитие. Но конкретно эти однушки можно считать полноценными квартирами, а не классической общагой. Их арестовали за долги у «Стройтреста № 7», а значит, грубо говоря, государство разрешает продать их, и процедура проходит так же, как и при любом отчуждении жилого помещения.

Изначально эту общагу планировали как жилье для строителей, но один из подъездов решили выделить для медсестер. Это общежитие квартирного типа, в котором 128 однокомнатных и 26 двухкомнатных квартир.

Вот как выглядит первая квартира. Есть жилая комната площадью 17 метров с балконом и кухня.

Начальная стоимость — 87 100 рублей (около 26,7 тысяч долларов).

Во второй планировка похожая. Жилая комната, кухня. Санузел раздельный, установлена ванна.

Начальная стоимость — 96 900 рублей (около 29,7 тысяч долларов).

Аукцион по обоим лотам пройдет с 9.00 до 18.00 9 ноября. Заявки принимают до 16.00 8 ноября.

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