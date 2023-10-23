США объявили противостояние с «осью зла» Петр Олещук

23.10.2023, 14:18

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Петр Олещук

Фото: svoboda.org

Изменение парадигмы мышления американских элит — очевидно.

Владимир Зеленский на днях поговорил по телефону с Джозефом Байденом, и это касалось не только благодарности за ATACMS, которые уже используются Украиной, но и согласования позиций на будущее.

И вскоре после этого разговора президент США обратился к собственным гражданам. Обращение действительно очень и очень важное, но понять его можно, если понимать тонкие моменты американской политики.

Если коротко, то речь шла о запросе в Конгресс о выделении $100 млрд в год для реализации помощи Украине ($60 млрд), Израилю, Тайваню, и защиты границы с Мексикой. Далее Байден объяснил, что это отвечает интересам США, и здесь, собственно, самое интересное для нас.

Момент для мира назван переломным. В первую очередь — для противостояния демократий и автократий во всем мире. И в этом контексте президент США впервые на таком уровне сравнил российский режим и ХАМАС, отметив, что они воюют за уничтожение соседних демократических государств. Показательно, что о Китае он не говорил ничего, хотя и будет обращаться за выделением средств и для Тайваня тоже. Китайскую власть никто с ХАМАС сравнивать не собирается, а кремлевскую — уже. И это действительно очень серьезная смена парадигмы в глобалистском ключе.

Если вспомнить предыдущую риторику, то власти США старательно избегали прямых упоминаний о террористическом характере российского государства, а целью противостояния с ним называлось «понимание невыгодности продолжения войны со стороны Кремля».

Это порождало все то, что нам очень не нравилось. Все это «управление эскалацией», когда каждый шаг по поддержке Украины «сверялся» с возможностью ответных шагов российских властей и так далее. Ведь саму российско-украинскую войну не вписывали в глобальный контекст, а стремились выделить в отдельную ситуацию, в нечто «аномальное» с точки зрения международных отношений.

Сейчас все наоборот. Войну против Украины не просто «вписывают» в мировой контекст, ее провозглашают частью ряда глобальных сюжетов по противодействию автократии, где рядом с Украиной — ключевые партнеры США в каждом конкретном регионе.

И это важно. Речь уже не просто об «отдельной ситуации», а о глобальном противостоянии, где все связаны со всеми, Северная Корея, Иран, ХАМАС — с Россией, а потому для США критически важно (и необходимо) поддерживать собственных партнеров, среди которых ведущее место занимает Украина.

Понятно, что это слова, которые надо воплощать на практике, и здесь мы сразу видим проблему — Конгресс, заблокированный распрями между республиканцами. Но так же понятно, что речь Байдена — программная предвыборная речь, которая свидетельствует, что кампания по выборам президента США будет вестись на основе концепции глобальных вызовов. И сейчас эта позиция выглядит не столь слабой, поскольку понимание вызовов и опасностей глобального масштаба не может не распространяться в США в контексте происходящего в мире. Американские изоляционисты тоже, кстати, вынуждены это признавать, но они пытаются подавать все через попытки «разбить» глобальное поле на «сегменты», лишь часть из которых «значима» для США. То есть, за Израиль и Тайвань бороться надо, но не за Украину. В ответ на это, Байден утверждает, что это не логично, потому что все враги США — связаны, и «ХАМАС и Путин борются против демократии». И это создает один из политтехнологических расколов предстоящих выборов — ограниченный изоляционизм против глобализма, и здесь вопрос Украины становится очень важным.

Финансовые вопросы — дело Конгресса, поэтому ждем голосования, но смена парадигмы мышления американских элит — очевидна. Понятно, что не все они сразу бросятся поддерживать концепцию Байдена, но за концепцией стоит не просто видение мира, но и реальность, где действительно возникает «ось зла», где автократы объединяются и готовятся к глобальным войнам. Отвергать это — бессмысленно, думать, что удастся «локализовать» каждый «конфликт» — тоже. Так что дело здесь не в выборах в США, а в чем-то значительно более серьезном.

Петр Олещук, «Фейсбук»

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