«А наши учителя ездят на клубнику в Польшу» 23.10.2023, 14:26

Белорусский преподаватель прокомментировал положение дел в отечественном образовании.

Белорусский преподаватель Сергей Ольшевский называет отечественную концепцию образования «бардаком». В программе Белорусская мечта он рассказал, что под этим подразумевает, пишет «Салiдарнасць».

— Приведу пример с централизованным экзаменом, где должны поставить отметку, на основании которой абитуриент поступает в университет. Все задания должны были состоять из пяти уровней. На ЦЭ не было заданий этого последнего уровня, где ставятся 9, 10 баллов, об этом официально сказали, но такие отметки при этом выпускники получали. И это не просто бардак, а позор.

Преподаватель также высказал мнение по поводу недавней инициативы властей увеличить сроки отработки для выпускников государственных университетов.

— Вообще не понимаю, зачем уже эти полумеры, отберите просто паспорта у людей. Сделайте трудодни, бесплатное питание, школьную форму, — с иронией говорит Ольшевский. — Вспоминаю интервью знаменитой учительницы из Брестской области, которая чернику собирает.

Во всем мире есть тенденция, когда педагоги получают годовой отпуск для того, чтобы шлифовать себя, найти, отдохнуть, не выгореть, а наши учителя ездят на клубнику в Польшу, потому что, работая учителем, еле сводишь концы с концами.

Госпрограмма четко прослеживается: детский сад, школа, университет, отработка, женился, потом пенсия — для женщин, для мужчин — сразу на кладбище. Цепочка прослеживается, но куда она ведет непонятно, — отмечает эксперт. — Моя белорусская мечта понять их логику. В любом случае должна же она быть.

Ольшевский считает, что в данных условиях отработка нужна, потому что неэффективность экономики только таким способом можно закрыть.

— Чтобы люди по собственному желанию поехали отрабатывать в районы, нужно создавать условия, а для этого вкладываться в производства. Пока это не поменяется, люди будут пытаться бежать, — отмечает преподаватель.

По его мнению, мировая экономика более привлекательна для студентов, чем экономика России, особенно после начала войны с Украиной.

— Таланты смотрят на это. Одно дело работать в IT на российский рынок, другое — на глобальный. У маркетологов есть классный термин — бенчмаркинг — сопоставительный анализ чего угодно. Смотреть надо на лучших и брать от них это же. Да, нужно смотреть на Запад.

На самом деле каждый из нас виноват в том, что белорусское образование находится в таком состоянии.

Моя вина в том, что не могу донести информацию до сознания людей, например, с ЦЭ, — отмечает Ольшевский. — Я писал, проводил аналогии, что это полный маразм. Но это не работает, потому что люди думают здесь и сейчас: если парень не поступил в университет, он идет служить. Знаю случаи, когда поступали куда угодно, чтобы не идти в армию.

Что в первую очередь стоит поменять в образовании в Беларуси?

— Дать университетам полную свободу. Сам коллектив вуза должен выбрать себе руководителя и определить, чем он будет заниматься, — считает Сергей Ольшевский. — Министерство образование должно просто обеспечивать деятельность образовательных учреждений, создавать условия, чтобы людям было комфортно работать. Дальше все определит рынок.

Даже если придут западные университеты, что плохого? Если мы не сможем выиграть конкуренцию в мировом рынке, зачем эти вузы содержать?

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