В Минске появилась новая дорожная разметка 1 23.10.2023, 14:32

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В ГАИ рассказали, что делать водителям, когда ее увидят.

Госавтоинспекция Минска сообщила, что на одной из улиц столицы появилась необычная разметка, которую раньше не наносили в Беларуси. В ГАИ пообещали использовать ее чаще.

«Вблизи здания № 31 по улице Ульяновской нанесена новая дорожная разметка, выполненная в виде изображения на проезжей части дорожного знака 1.5 «Пересечение с трамвайной линией». Такого вида разметка будет наносится на наиболее аварийно-опасных участках в местах пересечения с трамвайной линией», — пообещали в ГАИ Мингорисполкома.

Там пояснили, что такое обозначение на проезжей части является предупреждением о приближении к опасному участку улицы, «при движении по которому во избежание столкновения с трамваями необходимо руководствоваться требованиями ПДД».

Т.е. никаких особых действий водителям предпринимать не надо, разве что вспомнить правила дорожного движения и следовать им при приближении трамвая.

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