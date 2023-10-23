Украинский генерал: Применение ядерного оружия означает для Путина смерть 4 23.10.2023, 14:35

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Николай Маломуж

Поэтому «красную кнопку» никто нажимать не будет.

Россия угрожает Украине и миру ядерным оружием, но НАТО не станет закрывать глаза на это. Если РФ начнет готовиться к запуску ядерки, то с других стран начнутся контрпуски. Об этом в интервью «Главреду» рассказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

Генерал убежден, что Путин точно не применит ядерное оружие в ближайшее время, ведь прекрасно знает о том, что будет после этого.

«Это будет означать его смерть, а он этого очень боится. Я знаю его и его окружение лично, и никто из них не хочет умереть», - говорит Маломуж.

Он также считает, что «красную кнопку» никто не нажмет даже в случае, если российский диктатор отдаст такой приказ.

«Если Путин сойдет с ума, начнет кричать, мол, давайте нажимать кнопку, этот приказ никто не будет выполнять, и с Путиным они сами разберутся. Ибо все понимают, что и их, а также их семей и детей не будет», - добавил генерал.

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