Российская авиация потерпела крупнейшее поражение с 1940-х 23.10.2023, 14:42

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Аналитики рассказали о последствиях успешного удара ВСУ для РФ.

От первого удара ATACMS армия РФ понесла крупнейшие единовременные потери военной авиации с 1940-х. Цена только уничтоженных вертолетов более 6,5 млрд российских рублей.

Аналитики проекта Oryx подтвердили потери российской авиации при ударах ракетами ATACMS по аэродромам в районе Бердянска и Луганска 17 октября:

Уничтожены 9 вертолетов (7 Ка-52 и 2 Ми-8).

Повреждены 15 вертолетов (8 Ка-52 и 7 Ми-8).

Стоимость уничтоженной техники превышает 6,5 миллиардов рублей, подсчитал Telegram-канал «Можем объяснить». По данным открытых источников, Ка-52 стоит 850 млн рублей, а Ми-8 – 250 млн, в эту цифру не включено ракетное вооружение и дополнительное оборудование. Степень повреждения остальных вертолетов (и стоимость их ремонта) оценить невозможно.

«Кассетные боеголовки ATACMS, которые получили ВСУ, оказались весьма эффективным оружием против авиационной техники на аэродромах, – рассказал «МО» военный аналитик Ян Матвеев. – Да, их мелкие суббоеприпасы не смогут полностью уничтожить каждый вертолет или самолет, но продырявят их в нескольких местах. Ту технику, которая формально уцелела и числится как поврежденная, придется долго и дорого ремонтировать».

Это самая крупная единовременная потеря российской военной авиации со времен Второй мировой войны.

Предыдущей крупнейшей потерей было уничтожение 7 самолетов на аэродроме Саки в Крыму 9 августа 2022 года. Тогда в результате серии взрывов сгорели бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

За все время вторжения в Украину российские ВКС потеряли уже 59 Ка-52 – почти половину парка вертолетов этой модели. По данным бюллетеня The Military Balance, на 2022 год у ВКС РФ было 133 Ка-52. Реальные боевые действия показали, что широко разрекламированный пропагандой «Аллигатор» имеет недостатки, приводящие к значительным потерям этих машин.

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