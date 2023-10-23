Белорус рассказал, как стал «Мерседесоманом» в 24 года 23.10.2023, 14:50

Почему эти машины настолько зацепили парня и не отпускают?

Денис еще совсем молод, но к 24 годам в его владении успело побывать несколько классических Mercedes. Почему эти машины настолько зацепили парня и не отпускают? Что случилось с кузовом этого W124? «Автобизнес» предлагает послушать монолог молодого человека из Гродно, влюбленного в немецкие седаны.

«Культовый и надежный»

– Когда передо мной стал выбор первого автомобиля, то перебрал разные марки, в том числе BMW и Audi, – и полюбил Mercedes. Этот 124-й – как раз мой самый первый автомобиль, который прошел со мной всё и всегда выручает. Еще у меня есть W140.

Mercedes зацепил тем, что W124 – это культовая и надежная машина. Едешь будто на старом диване, очень комфортно. Первые два года нужно было кататься в Минск на учебу вместе с пассажирами. Проходило полчаса – и они засыпали, настолько приятно ехать.

Как пришел к другим моделям? Устроился на работу, ездил туда-обратно, а это 100 километров на круг. Машиной пришлось заняться, поставить ее в ремонт. В это же время увидел в объявлениях еще один Mercedes в удовлетворительном состоянии по низкой цене – поездил на нем полгода. Затем машина еще полгода простояла за ненадобностью, и я ее продал.

А потом закрутилось… Была красная рестайлинговая «цешка» W202. Купил ее, довел до хорошего состояния. Машину покрасил предыдущий владелец, стояли «большие» колеса – и внешний вид радовал прохожих, многие оборачивались. Поездил полгода – и тоже продал.

Еще в мои руки попал W210, купил его у паренька в Щучине. Три месяца занимался автомобилем, потому что всё было убито в хлам, кроме кузова, он был «живой». Собрал машину, чтобы вид имела, тоже «поигрался» и продал.

Владел и W123. Приехал знакомый и говорит: давай посмотрим машину, ты же в Mercedes разбираешься. Автомобиль 1983 года, оливковый «металлик», больше 10 лет простоял у дедушки в гараже. Приехали – и загорелись. Всё было в «родной» краске – с пяти метров тот W123 казался идеальным, хотя кузов был так себе. Цена вопроса – 500 долларов. Взяли лафет, завезли ко мне, и машина полгода стояла, пока наконец-то не дошли руки ею заняться. Поставил на ход, обслужил – и так совпало, что я загорелся W140. Отец спрашивал, зачем он мне. Я ответил: хочу – и всё.

Пришлось поднапрячься, подкопить денег – и после покупки W140 я перегорел заниматься W123. Средств и времени на всё не хватало. Знакомый из Слонима приехал и выкупил его. Кстати, общаемся с ним до сих пор, машину он доводит до хорошего состояния. Салон вообще в идеал привел.

А W140 нашел в Витебской области, в Чашниках. Седан 1998 года выпуска, 3.0 дизель. Листал объявления, нашел этот вариант. Показал отцу, спросил: ну что, поедем? Он ответил: почему бы и нет? Примерно в 16:00 выехали, а в 4 часа утра вернулся на 140-м. Маршрут занял почти 1000 километров.

Было время – собрал для себя «эксклюзивный» белый W124. В нем всё было стоковое, без «лишних» деталей. Почему продал? У меня уже есть 124-й, а иметь две похожие модели не хотелось.

«Лучше сгниет, если ничего не получится»

Бывает, что покупаю Mercedes на запчасти, чтобы доукомплектовать свои машины. Собираю детали по всей Беларуси, доходило и до России, что-то заказываю в Польше. Цены на запчасти на эти машины выросли не сильно, а вот в плане салона и «ништяков»… К примеру, желающих купить деревянный руль или ручку КПП просто миллион! Достойные детали, долго лежавшие на чьей-то полке, разлетаются в момент.

Поэтому я мог сделать эту машину уже давно, но постоянно натыкаюсь на разные детали: то бампер редкий найду, без шпатли и целый, то еще что-то. Много кто говорит: продай и забудь. Отвечаю: не продам, пусть лучше сгниет, если ничего не получится. Эта машина подарила то, что не подарили другие. Это мой брат, мой друг, который меня выручал. Даже до Одессы на нем доезжал!

Машину я купил 1 августа 2017 года за 1950 долларов. С отцом решили съездить на море. Обслужили, поменяли масло, осмотрели подвеску – всё в норме, потому что у автомобиля были адекватные хозяева. Спокойно съездили до Затоки и вернулись через недельку без поломок.

Сколько вложено в этот гродненский W124? Давайте прикинем: руль, карты, сиденья, запчасти… Уже больше 4000 долларов за 6 лет! Все «лишние» деньги уходили на машину. За шесть лет поставил третий по счету мотор. Не потому, что «уложил» предыдущие, – их я продал, люди ездят и радуются. Но тут, например, стоял двухлитровый дизель с 5-ступенчатой «механикой», и его не хватало. А как-то в объявлениях проскочил W124 на запчасти с мотором 2.5, дедушка продавал – ту машину купил и усовершенствовал свою.

Но за автомобилем нужно следить. Последние две зимы не обрабатывал кузов – и вот результат. Наши соли кузов не щадят. Можете не верить, но еще два года назад крылья были идеальными. Впрочем, всё можно поменять, было бы желание. Знаю, что автомобиль больше 10 лет назад красился целиком.

Это старость. По внутренним полостям вопросов практически нет, разве что по порогу. «Жуки» на крыльях я всегда убирал перед техосмотром, но они всё равно вылезают. Новые двери и крылья уже куплены, бампер передний в оригинале, задний – в хорошем состоянии. Еще лежит крышка багажника.

Из внешних «фишек» – колеса, которые на тот момент стоили 500 долларов. Искал целую зиму, выбирал подходящее. Машина с ними сразу преобразилась.

«Постоянно что-то меняешь и делаешь своими руками»

Все, кто садятся в салон, сразу спрашивают: ты что, его менял целиком? Но заменено тут не так уж и много. Например, руль купил у знакомого в Минске за 40 долларов. Нашел подлокотник, но время его не пощадило, нужно перешивать ткань. Водительское сиденье заменил, нашел подходящее у дедушки в Минске. Как-то случайно приехал к нему за запчастями, он мне его показал – оно как новое! Говорит, что лежало лет 10.

Дверную карту случайно нашел в Мостах на «разборке». Лампочки, кнопочки – это всё осталось как есть и функционирует, просто разобрал и обновил. Хочу установить передние подогревы и некоторые опции. Если найду в хорошем состоянии, то поставлю кондиционер, но на дизельных машинах он редко встречается.

Ручка МКПП облезла от времени, но она индивидуальная. Может, кто-то в 1990-х выточил, потому что она именно под пальцы. Но есть люди, которые могут обновить состояние дерева, уберут трещины – и станет идеально.

В дороге у меня только раз случилась действительно неприятная поломка. Как-то ехал в дождь из Лиды, и отказал «дворник» – вот тогда было действительно печально. Пришлось пристроиться за фурой и ехать очень аккуратно.

Иногда проскакивают мысли купить что-то посвежее, чтобы не заморачиваться с поиском запчастей. Но на новой машине будешь просто кататься – и всё. А тут постоянно что-то меняешь, что-то добавляешь и делаешь своими руками. Так интереснее жить!

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