WP: Ликвидацию Дарьи Дугиной организовала СБУ 16 23.10.2023, 15:00

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Целью украинский спецслужб был ее отец.

Дочь российского пропагандиста Дарью Дугину ликвидировала Служба безопасности Украины. Однако целью был ее отец — Александр Дугин.

Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на источники.

Источники заявили, что бомбы для Дугиной была привезена в Россию в клетке для домашних животных, в захламленной машине, на которой ехали мать и ее 12-летняя дочь. «Операция была организована Службой внутренней безопасности Украины, СБУ», — передает издание слова собеседника.

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