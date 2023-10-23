WP: Ликвидацию Дарьи Дугиной организовала СБУ

WP: Ликвидацию Дарьи Дугиной организовала СБУ16
- 23.10.2023, 15:00
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Целью украинский спецслужб был ее отец.
Дочь российского пропагандиста Дарью Дугину ликвидировала Служба безопасности Украины. Однако целью был ее отец — Александр Дугин.
Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на источники.
Источники заявили, что бомбы для Дугиной была привезена в Россию в клетке для домашних животных, в захламленной машине, на которой ехали мать и ее 12-летняя дочь. «Операция была организована Службой внутренней безопасности Украины, СБУ», — передает издание слова собеседника.