Путина ожидает неприятный разговор 1 Александр Невзоров

23.10.2023, 15:06

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Александр Невзоров

Поставят пред раскосыми очами и грозно спросят: что умеешь?

Толерантность, к счастью, доживает свои последние часы. В США публично назвали союз Китая, Ирана и России - «осью зла».

Все правда. «Ось зла» действительно, формируется. Сколько и каких она натворит пакостей - еще посмотрим.

Смехотура в другом. В этой корпорации монстров уже есть свой «повелитель бурь и пуп Вселенной». Это - председатель Си. Путину там светит лишь роль «на подхвате».

Неприятный разговор рано или поздно состоится.

Кремлевского потрошителя призовут, поставят пред раскосыми очами и грозно спросят: что умеешь?

Тут Путину придется перечислить свой набор талантов: «могу позорно проигрывать войны и вру, как сивый мерин».

Откровения будут приняты, но максимум, на что Путин может рассчитывать в «оси зла» - это роль кивалы и суетливого снабженца.

Будет он, за «председателем» таскать чемодан с ресурсами, как таскал когда-то за Собчаком.

Данная должность, мягко говоря, с путинской манией величия никак не гармонирует. Но деваться дураку будет некуда.

Александр Невзоров, Telegram

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