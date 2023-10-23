Путина ожидает неприятный разговор

Путина ожидает неприятный разговор1
- Александр Невзоров
- 23.10.2023, 15:06
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Поставят пред раскосыми очами и грозно спросят: что умеешь?
Толерантность, к счастью, доживает свои последние часы. В США публично назвали союз Китая, Ирана и России - «осью зла».
Все правда. «Ось зла» действительно, формируется. Сколько и каких она натворит пакостей - еще посмотрим.
Смехотура в другом. В этой корпорации монстров уже есть свой «повелитель бурь и пуп Вселенной». Это - председатель Си. Путину там светит лишь роль «на подхвате».
Неприятный разговор рано или поздно состоится.
Кремлевского потрошителя призовут, поставят пред раскосыми очами и грозно спросят: что умеешь?
Тут Путину придется перечислить свой набор талантов: «могу позорно проигрывать войны и вру, как сивый мерин».
Откровения будут приняты, но максимум, на что Путин может рассчитывать в «оси зла» - это роль кивалы и суетливого снабженца.
Будет он, за «председателем» таскать чемодан с ресурсами, как таскал когда-то за Собчаком.
Данная должность, мягко говоря, с путинской манией величия никак не гармонирует. Но деваться дураку будет некуда.
Александр Невзоров, Telegram