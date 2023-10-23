Две тысячи фур скопились на выезде из Беларуси в Евросоюз1
- 23.10.2023, 15:12
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Больше всего — на границе с Литвой.
Две тысячи фур скопились на выезде из Беларуси в Евросоюз, сообщает Государственный пограничный комитет.
Больше всего грузовиков в пунктах пропуска «Каменный Лог» (690 машин) и «Бенякони» (640). Также довольно большая очередь фур в «Привалке» (280).
На въезде в Латвию сейчас работает всего один пункт пропуска «Григоровщина», где скопилось 220 фур.
По сравнению в перечисленными направлениями, ситуация на белорусско-польской границе относительно благоприятная - в «Козловичах» в очереди всего 30 грузовиков.
Очереди из легковых машин если и наблюдаются, то незначительные: 10 авто на «Каменном Логе» и 30 машин - в «Привалке». На выезде из Беларуси в Бресте стоит свыше 50 автомобилей.