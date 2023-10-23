ВСУ отбросили оккупантов под Купянском и закрепляются на новых позициях 23.10.2023, 15:15

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За сутки отбиты 20 атак россиян.

За сутки на Лиманско-Купянском направлении украинские воины отбили 20 атак, в частности в районе Синьковки, Ивановки, Серебрянского лесничества, Спорного.

При этом враг нанес 13 авиаударов за прошедшие сутки. Это на 10 авиаударов больше, чем позавчера, отметил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Украины Владимир Фитьо, сообщает Армія Inform.

В Сухопутных войсках подчеркнули, что украинские воины на этом направлении не только обороняются, но и при любой возможности пытаются улучшить свои позиции и отбросить врага от линии соприкосновения.

При этом во время посещения командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским Купянского направления были приняты определенные решения для усиления маневренной обороны.

«Буквально позавчера генерал-полковник Александр Сырский посетил позиции украинских военных на купянском направлении. Мы знаем, что на этом направлении враг пробует атаковать наши позиции, у него ничего не получается. Но командующий Восточной группировки войск непосредственно с командирами бригад и подразделений на этом направлении обсудил текущую ситуацию, были даны определенные распоряжения, приняты решения для усиления нашей маневренной обороны», - добавил Фитьо.

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