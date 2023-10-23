В Буда-Кошелево парень придумал, как получить бесплатный мобильный безлимит

В Буда-Кошелево парень придумал, как получить бесплатный мобильный безлимит3
- 23.10.2023, 15:23
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План был гениальный, но с одним существенным изъяном.
Уголовное дело за кражу двух фотоловушек возбудили в отношении 18-летнего жителя Буда-Кошелево, который планировал достать из устройств сим-карты и бесплатно пользоваться мобильным интернетом. Подробности инцидента рассказал приближенный к МВД телеграм-канал.
Молодой человек еще летом заметил две фотоловушки при въезде на местный полигон бытовых отходов. Парень почитал в интернете, что в устройствах установлены симки с интернетом, чтобы передавать изображение в реальном времени оператору.
Несколько недель он обдумывал детали операции и меры предосторожности. Посчитав, что все учел, отправился на дело.
Сняв две фото ловушки, юноша принес их домой и разобрал. Действительно, в них оказались симки. В интернете он купил бэушный смартфон, вставил в него краденую карту и воспользовался «халявным интернетом». По вышкам мобильной связи оперативники установили местоположение пропавшей сим-карты и нагрянули к подозреваемому.
Теперь молодого человек ждет суд за кражу. Санкция статьи предусматривает общественные работы, штраф, арест, ограничение свободы или до трех лет колонии.