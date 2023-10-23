Белоруски выиграли медали Кубка мира по плаванию 2 23.10.2023, 15:42

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Анастасия Шкурдай

Фото: VB.by

Но на награждение их не пригласили.

В Будапеште завершился третий и заключительный в нынешнем сезоне этап Кубка мира по плаванию. Из венгерской столицы усеченная сборная Беларуси привезла две награды, завоеванные Анастасией Шкурдай и Алиной Змушко.

Белорусские мастера водной дорожки были допущены к официальным интернациональным стартам после длительного перерыва. Но в нейтральном статусе — без использования государственной символики.

Также по условиям Международной федерации белорусы могли выступать исключительно в индивидуальных видах программы. На последнем в этом году этапе КМ-2023 Беларусь представляли четыре спортсмена: Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай, Алина Змушко и Анастасия Кулешова плюс главный тренер сборной страны Андрей Липницкий.

Самым удачным для белорусской мини-делегации оказался последний день форума. По итогам утренней квалификации две наши атлетки пробились в финальные заплывы. На дистанции 200 метров на спине второе время показала Анастасия Шкурдай — 2.11,36. А на 50 метров брассом также со вторым показателем отработала Алина Змушко.

По результатам вечерней серии финальных заплывов обе белоруски попали в призовые тройки в своих дисциплинах: Шкурдай добыла серебро, Змушко — бронзу. Однако для чествования медалисток и флеш-интервью пловчих из Беларуси организаторы не пригласили. Таково было одно из предварительных условий допуска наших спортсменов на этап Кубка мира в Будапеште: запрет в том числе на какое-либо общение с представителями СМИ, согласно требованиям World Aquatics.

Плавание. Кубок мира

Третий этап. Женщины

200 м спина. 1.Кейли Маккеоун (Австралия) — 2.04.,81. 2. Анастасия Шкурдай (Беларусь) — 2.09,67. 3.Кили Масс (Канада) — 2.09,77.

50 м брасс. 1.Бендетта Пилато (Италия) — 30,04. 2.Мона Макшерри (Ирландия) — 30,41. 3.Алина Змушко (Беларусь) — 30,53.

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