Сколько платят и кого ищут белорусские компании в Литве 23.10.2023, 16:03

Можно получать более 11 тысяч евро.

Как в Литве с начала года изменилось число сотрудников в IT-компаниях с белорусскими корнями (по данным rekvizitai.vz.lt), каких специалистов ищут и сколько платят — выяснило издание devby.io.

Число специалистов

C начала года многие IT-компании незначительно сократили литовские команды.

Больше других «постарался» EPAM, имеющий самый крупный офис. Если в январе в Литве было зарегистрировано более 1,5 тысячи специалистов компании, то сейчас здесь работает на 100 человек меньше.

Сокращение произошло за счет вильнюсского офиса. Количество зарегистрированных здесь сотрудников уменьшается на протяжении всего года. Если в январе в вильнюсском офисе работало около 1440 человек, то на данный момент уже 1328. В то же время растет штат EPAM в Каунасе: за почти 10 месяцев количество сотрудников увеличилось с 60 до почти 120.

Команду в Вильнюсе также сокращает Wargaming. На протяжении этого года штат компании в Литве был около 1000 сотрудников, но сейчас в вильнюсском офисе зарегистрировано около 950 человек — на 50 меньше, чем в январе.

Почти на 50 человек с начала года также сократил штат в Литве разработчик игр Melsoft. Команда разработчика приложения для женского здоровья Flо сократилась с начала года на 5% — с 245 до 231 сотрудника. При этом с августа штат компании почти не меняется.

Из мобильных разработчиков количество сотрудников в Литве увеличили с начала года Belka Games и Wannaby.

Из всего топ-25 IT-компаний с белорусскими корнями в Литве самый большой рост штата у Gurtam. С начала года команда выросла на 40% — с 140 до почти 200 сотрудников. Почти на 25% больше сотрудников за этот год стало в литовском офисе Vention Development (iTechArt).

Средняя зарплата

На сайте rekvizitai.vz.lt последняя обновленная информация о зарплатах компаний в Литве — за август.

Среди IT-компаний с белорусским капиталом лидером по размеру средней зарплаты брутто за август стал Wannaby — почти 5,9 тысячи евро. В топ-3 также мобильные разработчики — Flo (5,58 тысячи евро) и Belka Games (5,3 тысячи евро).

Лишь у семи компаний из топ-25 средняя зарплата брутто в августе превысила 5 тысяч евро. Любопытно, что все они — продуктовики.

В топ-10 попали и аутсорсинговые компании, но среди них не оказалось, в частности, EPAM. В зарплатном рейтинге компания только на 12-м месте. По итогам августа средняя зарплата в вильнюсском офисе компании составила 4,55 тысячи евро.

Вакансии

Каких специалистов ищут отдельные белорусские компании офисами в Литве, и какую зарплату готовы платить?

EPAM

На сайте EPAM размещено более 90 вакансий для работы в Литве. Компании нужны инженеры, SAP-специалисты, разработчики, аналитики.

Например, Development Team Lead-Data Analytics & Integration EPAM готов предложить зарплату 4600−6300 евро в месяц (брутто). Lead Security Guard будет получать в литовском офисе EPAM 2200−2500 евро (брутто), Вакансии размещены на cvonline.lt.

Wargaming

Разработчик разместил на сайте 25 вакансий для работы в вильнюсском офисе. Wargaming нужны разработчики, дизайнеры, инженеры. Зарплата гросс колеблется от 1700 до 11 500 евро в месяц. Вот некоторые предложения:

• Lead Development Producer, WoT PC — 9500−11 500 евро (гросс);

• Senior Data Scientist (Creative Research Team) — 6000−7500 евро (гросс);

• Senior UI Software Developer (Creative Research Team) — 5000−6500 евро (гросс);

• Senior Unreal Developer (Rapid Prototyping Team) — 5000−6250 евро (гросс);

• Big Data Engineer — 4250−6000 евро (гросс);

• Python Developer — 4500−5200 евро (гросс);

• 2D Customization Artist (World of Tanks PC) — 3000−4000 евро (гросс);

• DevOps Engineer — 3500 евро (гросс);

• Service Manager — 2700 евро (гросс);

• Junior Balance Designer (World of Tanks) — 1700−2300 евро (гросс).

Flo Health

На сайте разработчика приложения для женского здоровья более 15 вакансий, где в качестве локации указана Литва. Компания ищет дизайнеров, инженеров, продукт-менеджеров, маркетологов.

Вот сколько компания готова платить специалистам:

• Principal Cloud Infrastructure Engineer — от 8500 — 10 000 евро (гросс);

• Engineering Manager — 7800−8600 евро (гросс);

• Senior Frontend Engineer — 5300 — 8500 евро (гросс);

• Senior QA Engineer — 4324 — 7225 евро (гросс);

• Cloud Security Engineer — от 6100 евро (гросс);

• Product Manager — Premium team — 5500−6500 евро (гросс);

• Growth Marketing Manager — Commercial — 4000−4350 евро (гросс);

• Product Designer — 3300 евро (гросс).

Vention Development

На сайте компании размещено около 30 вакансий для работы в Вильнюсе. Vention ищет в основном инженеров и разработчиков (Java, .NET, iOS, Android, Node. js). Но в описании вакансий devby.io не нашел информации о зарплатах.

Gurtam

Для работы в Литве компания разместила около 10 вакансий. Gurtam нужны разработчики, дизайнеры, QA Tech Lead, Data Scientist.

Судя по информации на cvbankas.lt, зарплата, например, Frontend Developer в Gurtam составляет 4000−5500 евро в месяц (гросс).

Exadel

Компания разместила на сайте около 20 вакансий, где в качестве локации фигурирует Литва. Для работы в вильнюсском офисе компания ищет инженеров, разработчиков, Senior Database Administrator, Data Analyst.

Например, Middle/Senior Python Engineer компания готова платить до 4700 евро (брутто). Предлагаемая зарплата Lead FullStack Developer — до 6200 евро в месяц (брутто).

LeverX

На сайте компании более 30 вакансий для работы в разных локациях, в том числе в Литве. Компании нужны разработчики, инженеры, SAP Consultant, Resource/Project Manager.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».